Український боксер Василь Ломаченко досить спірно програв 12-раундовий поєдинок абсолютному чемпіону світу Девіну Хейні. В оновленому рейтингу Світової боксерської організації WBO врахували поразку ексчемпіона світу.
До теми Він боїться, – Ломаченко пролив світло на тему можливого реваншу проти Хейні
Два українці в топ-3 рейтингу WBO
Тепер боксер з Білгород-Дністровського займає другу сходинку рейтингу WBO. А на перший рядок перемістився американець Шакур Стівенсон.
Ще один представник України Денис Берінчик зберіг третю позицію. Боксер відмовився проводити обов'язковий захист титулу чемпіона Європи EBU заради головного пояса Світової боксерської організації.
Цікаво, що колишній абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос знаходиться на 14-й сходинці рейтингу.
Рейтинг WBO у легкій вазі. Топ-10
- Девін Хейні – чемпіон
- 1. Шакур Стівенсон
- 2. Василь Ломаченко
- 3. Денис Берінчик
- 4. Анхель Фіерро
- 5. Ісаак Круз
- 6. Вільям Сепеда
- 7. Франк Мартін
- 8. Кейшон Девіс
- 9. Франческо Патера
- 10. Раймон Мураталла
Що чекає Ломаченка
- Нещодавно промоутер українця Боб Арум озвучив, що Ломаченко може провести реванш з Девіном Хейні. Проте реалізувати цей замисел буде доволі складно.
- Також прагне зустрітися з Ломою Шакур Стівенсон. Американець був вражений формою українського боксера в поєдинку з Хейні.
- Проте цілком ймовірно, що Ломаченко проведе проміжний бій, перш ніж вийти на ринг з кимось з топ-списку.