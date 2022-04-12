Дериземля: Ты завидуешь моим достижениям

Валентина Цербе-Несина обвинила Андрея Дериземлю в том, что бывший биатлонист покинул Чернигов и отправился в более безопасное место. Эксбиатлонистка написала, что на 46-й день войны впервые получила телефонный звонок от Дериземли.

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Андрей ответил на дерзкое заявление Цербе-Несиной под постом в фейсбуке. Слова бронзового призера чемпионата мира свидетельствуют о том, что Первый призер Олимпиады независимой Украины врал. Она ни разу не звонила по телефону Дериземле во время войны.

"Ты мне ни разу не звонила по телефону, не писала, а пишешь, что я не отвечал на звонки! Ты не знаешь и не представляешь, что произошло с моей женой и детьми!", – ответил бывший спортсмен.

"Каждый обо всех судит по себе"

Уроженец Чернигова заявил, что Цербе-Несина завидует его достижениям и достаточно времени, чтобы обливать грязью, когда сама находится в безопасном месте.

Ты завидуешь моим достижениям и не можешь сдержать это! Ты даже на мою тещу пишешь гадость, а она вывозила больных детей из города! Что ты сделала и кто ты такова, что я должен тебе отчитываться? Ты сидишь в безопасном месте и обливаешь всех грязью!,

– написал эксбиатлонист.

"Если человек имеет столько времени на писание грязных постов в интернете, то можно сделать выводы. Каждый обо всех судит по себе. Я не буду меряться с тобой кто, сколько и кому помог во время войны. И продолжает помогать. Всему свое время", – добавил Дериземля.