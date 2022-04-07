Цербе-Несина: Стыдно за горе-коллег, которые до сих пор не вернулись в родной Че

Титулованная спортсменка уже неоднократно обращалась в выехавший из Чернигова Дериземли. Ранее он рассказывал, что вывез семью в безопасное место на западе страны.

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На странице федерации биатлона Украины было учтено видео разрушенной рашистами лыжной базы в Чернигове. Там тренировались украинские чемпионы, ее считали одной из лучших из Украины.

Видео моего тренера Николая Николаевича Зоца. Именно эта база была кузницей наших спортивных побед. Больно смотреть, Божий суд должен найти каждого урода,

– написала экс-биатлонистка.

"Стыдно за горе-коллег, которые до сих пор не вернулись в родной Че. Позор Андрею Дериземле. Никакая волонтерская помощь не сможет отмыть вас. Не прикрывайтесь задачей СБУ. Есть гражданская обязанность. Кто-то себя видел в должности нового президента ФБУ. Ну-ну", – добавила Цербе-Несина.