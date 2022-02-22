Обиды в сторону: олимпийская чемпионка Баюл поддержала Украину – патриотическое фото
Источник:инстаграм Оксаны Баюл
Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл живет за океаном, но не забывает Родину. Фигуристка поддержала родную страну в такое непростое для нее время.
Поддержка из США
На своей странице в инстаграме олимпийская чемпионка по фигурному катанию разместила два фото, где позирует в сине-желтом пиджаке. Оксана Баюл отбросила все обиды на родную страну и поддержала украинцев.
Смотрите также Алиев показал, как готовится к возможному нападению России на Украину: яркое фото
Фигуристка коротко подписала первую фотографию.
С годами все больше хочется молчать. Молчать красноречиво… Как говорится, лучше промолчать, чем глупости болтать,
– написала Баюл.
В сторис спортсменка забросила это фото и добавила смайл флага Украины.
Оксана Баюл / Фото из инстаграма фигуристки
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!
Мир поддерживает Украину
- Первым открыто поддержали украинское государство футбольные фанаты. Болельщики английского Ливерпуля и болгарского Левски развернули на трибунах местных стадионов сине-желтые флаги.
- Легенда тенниса Мартина Навратилова заявила, что скрестила пальцы за Украину.
- А вот самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников осудил действия своего государства, которое хочет ворваться в Украину.