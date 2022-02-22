Обиды в сторону: олимпийская чемпионка Баюл поддержала Украину – патриотическое фото

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл живет за океаном, но не забывает Родину. Фигуристка поддержала родную страну в такое непростое для нее время.

Поддержка из США

На своей странице в инстаграме олимпийская чемпионка по фигурному катанию разместила два фото, где позирует в сине-желтом пиджаке. Оксана Баюл отбросила все обиды на родную страну и поддержала украинцев.

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Фигуристка коротко подписала первую фотографию.

С годами все больше хочется молчать. Молчать красноречиво… Как говорится, лучше промолчать, чем глупости болтать,

– написала Баюл.

В сторис спортсменка забросила это фото и добавила смайл флага Украины.



Оксана Баюл / Фото из инстаграма фигуристки

Мир поддерживает Украину

Первым открыто поддержали украинское государство футбольные фанаты. Болельщики английского Ливерпуля и болгарского Левски развернули на трибунах местных стадионов сине-желтые флаги.

Легенда тенниса Мартина Навратилова заявила, что скрестила пальцы за Украину.

А вот самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников осудил действия своего государства, которое хочет ворваться в Украину.

! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!. 21 февраля президент России Владимир Путин "легализовал" псевдореспублики оккупированных частей Донбасса и Луганщины. Также он заявил, что нужно "помочь с поддержанием мира" на оккупированном Донбассе. После чего по улицам города проехала целая колонна военной техники.