Алиев: К обороне столицы готов
Фотографией Александр Алиев поделился в инстаграме. Футболист намекнул, что готов защищать свою страну от возможного нападения России.
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Экс-динамовец кратко подписал фото. У Алиева в своем арсенале есть пистолет и автомат с боеприпасами.
Интересно, что подобное фото ранее выложил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе в Токио Жан Беленюк, который тоже чистил свой подаренный после Олимпиады-2020 пистолет.
Остаюсь. Гордый. Защищать,
– написал Алиев.
В сториз он добавил, что к обороне столицы готов.
Александр Алиев / Фото с инстаграма футболиста
- Отметим, что за свою карьеру Александр Алиев поиграл в Украине и России. В соседней стране играл за московский Локомотив и Анжи из Махачкалы.
- За сборную Украины сыграл 28 матчей, в которых забил 6 голов.
- Свою футбольную карьеру закончил в январе 2021 года. Сейчас Алиев исполняет обязанности играющего тренера в клубе Хмельницкий.