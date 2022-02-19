Алиев: К обороне столицы готов

Фотографией Александр Алиев поделился в инстаграме. Футболист намекнул, что готов защищать свою страну от возможного нападения России.

Стоит внимания Россия – подлая агрессивная недоимперия, напавшая на Украину, – легкоатлетка Лищинская

Экс-динамовец кратко подписал фото. У Алиева в своем арсенале есть пистолет и автомат с боеприпасами.

Интересно, что подобное фото ранее выложил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе в Токио Жан Беленюк, который тоже чистил свой подаренный после Олимпиады-2020 пистолет.

Остаюсь. Гордый. Защищать,

– написал Алиев.

В сториз он добавил, что к обороне столицы готов.

Александр Алиев / Фото с инстаграма футболиста

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!