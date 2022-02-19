Поддержка от футбольных болельщиков
Информация вокруг Украины и возможное вторжение российских войск беспокоит не только украинцев, но и Европу. Болельщики Ливерпуля поддержали украинское государство в поединке 26-го тура АПЛ.
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Английские фанаты развернули сине-желтое знамя на трибунах легендарного "Энфилда". Это очередное доказательство того, что даже обычным гражданам других стран не безразлична ситуация в Украине.
Футболисты Ливерпуля порадовали своих болельщиков разгромной победой над Норвичем – 3:1. Голы за хозяев забивали Садио Мане, Мохаммед Салах и Луис Диас.
- Следует отметить два первых гола Ливерпуля. Мане забил "ножницами" в падении, а голевую передачу на Салаха отдал голкипер команды Беккер Алиссон.
- Ливерпуль добавил в свой актив 3 очка. После этого тура подопечные Юргена Клоппа идут вторыми, имея в своем наследии 57 баллов.