Раскритиковал действия своей страны
Бывшая первая ракетка мира Кафельников заверил, что такая информация о возможном вторжении российских войск в Украину вводит в депрессию и непонятность, почему все произойдет именно так. Олимпийский чемпион из России рассказал, что в Украине у него есть много друзей и знакомых.
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Евгений Кафельников даже не хочет думать о возможной войне между двумя соседними странами. Российский теннисист сделал мощное заявление, в котором осудил действия своей страны.
Только человек с ненормальной психикой может угрожать войной. Война – это зло. Ни в коем случае не хочу пожелать даже своему злейшему врагу, чтобы он с ней столкнулся, не говоря уже о близких и друзьях,
– сказал Кафельников.
Что известно о Евгении Кафельникове
- Евгений Кафельников является самым титулованным российским теннисистом, который в 2000 году получил звание олимпийского чемпиона.
- За свою карьеру был первой ракеткой мира. Лидерство в рейтинге ATP удерживал в течение почти 2 месяца.
- Он дважды становился победителем турниров Грэнд Слэм, а в 2002 году в составе российской сборной одержал победу на Кубке Дэвиса.
- Получил от родной страны звание лучшего теннисиста века.
- С 2019 года включен в Международный зал теннисной славы.