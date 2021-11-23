Подарок от тренера

Моуринью пообещал 18-летнему форварду подарить бутсы, которые ему очень нравятся, если он забьет гол в ворота соперников.

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Наставник Ромы сдержал слово и подарил обувь, о которой мечтал футболист.

Вечная благодарность, сэр. Вы будете гордиться мной,

– написал ганец в своем инстаграме.

Видео получения подарка

На 75-й минуте матча футболист открыл счет. А уже в компенсированное арбитром к игре время забил еще один гол.

Феликс Афен-Гьян стал первым игроком 2003 года рождения, который забил гол в серии А.

Форвард подписал контракт с Ромой до конца июня 2025 года.

Ганец забил два гола в трех матчах Серии А, произошло как раз в поединке против Дженоа.

Матч Рома – Дженоа был дебютным для Андрея Шевченко во главе "грифонов". Несмотря на поражение, украинский специалист настроен положительно.

После неудачного матча "грифоны" идут на 18-м месте (зона вылета) в чемпионате Италии, в активе команды 9 очков после 13 матчей.