Подарок от тренера
Моуринью пообещал 18-летнему форварду подарить бутсы, которые ему очень нравятся, если он забьет гол в ворота соперников.
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Наставник Ромы сдержал слово и подарил обувь, о которой мечтал футболист.
Вечная благодарность, сэр. Вы будете гордиться мной,
– написал ганец в своем инстаграме.
Видео получения подарка
- На 75-й минуте матча футболист открыл счет. А уже в компенсированное арбитром к игре время забил еще один гол.
- Феликс Афен-Гьян стал первым игроком 2003 года рождения, который забил гол в серии А.
- Форвард подписал контракт с Ромой до конца июня 2025 года.
- Ганец забил два гола в трех матчах Серии А, произошло как раз в поединке против Дженоа.
После неудачного матча "грифоны" идут на 18-м месте (зона вылета) в чемпионате Италии, в активе команды 9 очков после 13 матчей.