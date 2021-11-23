Подарунок від тренера

Моурінью пообіцяв 18-річному форвардові подарувати бутси, які йому дуже подобаються, якщо він заб'є гол у ворота суперників.

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Наставник Роми дотримав слова та подарував взуття, про яке мріяв футболіст.

Вічна подяка, сер. Ви мною пишатиметеся,

– написав ганець у своєму інстаграмі.

Відео отримання подарунку

На 75-й хвилині матчу футболіст відкрив рахунок. А вже у компенсований арбітром до гри час забив ще один гол.

Фелікс Афен-Г'ян став першим гравцем 2003 року народження, який забив гол у серії А.

Форвард підписав контракт із Ромою до кінця червня 2025 року.

Ганець забив два голи в трьох матчах Серії А, сталося якраз це у поєдинку проти Дженоа.

Матч Рома – Дженоа був дебютним для Андрія Шевченка на чолі "грифонів". Попри поразку український фахівець налаштований позитивно.

Після невдалого матчу "грифони" йдуть на 18-му місці (зона вильоту) у чемпіонаті Італії, в активі команди 9 очок після 13-ти матчів.