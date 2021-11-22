Услышал обещание и забил первые голы в сезоне Серии А

Португальский специалист сдержит обещание, которое сделал перед матчем против Дженоа. Жозе Моуринью приобретет форварду своей команды Феликсу Афену-Гьяну бутсы стоимостью 800 евро.

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Об этом рассказал тренер Ромы после победы над Дженоа. Такое обещание добавило мотивации 18-летнему форварду, отличившемуся дублем в ворота "грифонов", а второй гол стал настоящей "вишенкой на торте" в матче.

Ромы победила Дженоа со счётом 0:2.

Я обещал купить Феликсу бутсы, которые ему очень нравятся, если он забьет. Они действительно дорогие, стоят 800 евро, поэтому он подбежал и сказал мне не забыть об этом! Завтра утром первое, что я сделаю, куплю ему бутсы,

– сказал Моуринью.

Португалец добавил, что его поразило хладнокровие молодого футболиста: "Если он не фантастический в плане техники, то у него действительно сильный характер".