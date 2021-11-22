Услышал обещание и забил первые голы в сезоне Серии А
Португальский специалист сдержит обещание, которое сделал перед матчем против Дженоа. Жозе Моуринью приобретет форварду своей команды Феликсу Афену-Гьяну бутсы стоимостью 800 евро.
Как это было 18-летний форвард Ромы испортил дебют Шевченко у Дженоа: видео роскошного гола
Об этом рассказал тренер Ромы после победы над Дженоа. Такое обещание добавило мотивации 18-летнему форварду, отличившемуся дублем в ворота "грифонов", а второй гол стал настоящей "вишенкой на торте" в матче.
Ромы победила Дженоа со счётом 0:2.
Я обещал купить Феликсу бутсы, которые ему очень нравятся, если он забьет. Они действительно дорогие, стоят 800 евро, поэтому он подбежал и сказал мне не забыть об этом! Завтра утром первое, что я сделаю, куплю ему бутсы,
– сказал Моуринью.
Португалец добавил, что его поразило хладнокровие молодого футболиста: "Если он не фантастический в плане техники, то у него действительно сильный характер".
- В сезоне-2021/2022 Афена-Гьян отыграл у Серии А три матча, в которых забил два гола. Случилось это как раз в поединке против Дженоа.
- У 18-летнего форварда с Ромой контракт до конца июня 2025 года.