Обидчик команды Шевченко

Сложный дебютный поединок был у Андрея Шевченко. Рома Жозе Моуринью показала класс и нанесла Дженоа очередное поражение (0:2).

Подробнее Шевченко дебютировал во главе Дженоа поражением Роми: "грифоны" опустились в зону вылета

Настоящим обидчиком хозяев стал 18-летний нападающий "волков" Феликс Афена-Гьян. В конце поединка футболист открыл счет в матче. А уже в компенсированное арбитром к матчу время забил не гол, а конфетку.

Афена-Гьян решился на выстрел с дальнего расстояния и не прогадал. Мяч по невероятной траектории залетел в ворота "грифонов". Голкипер ничего не смог сделать в этом эпизоде.

Для футболиста это второй гол в трех встречах сезона-2021/2022 в Серии А.

Шевченко с поражения дебютировал во главе Дженоа. "Грифоны" после фиаско не смогли подняться из устоев турнирной таблицы. Клуб опустился еще на одну позицию и после 13-ти туров занимает 18 место среди 20 команд в итальянском первенстве.

Рома с 22 очками идет пятой.

К слову. Следующий поединок Дженоа Шевченко сыграет 28 ноября на выезде против Удинезе.

Видеообзор матча (второй гол с 4: 24)