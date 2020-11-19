Менхенгладбахская "Боруссия" имеет проблемы с составом. Форвард Алассан Плеа сдал положительный тест на коронавирус и может пропустить матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов.

Информацию о коронавирусе у игрока подтвердили на официальном сайте "Боруссии".

При этом изначально клуб заявил лишь о случае заражения в команде. И лишь впоследствии главный тренер команды Марко Розе на пресс-конференции назвал имя зараженного футболиста.

Поэтому Плеа не поможет команде в ближайшем матче чемпионата Германии в субботу, 21 ноября, против "Аугсбурга".

Форвард может пропустить и матч против "Шахтера" в Лиге чемпионов. Игра запланирована на среду, 25 ноября. Его могут допустить лишь в том случае, если у него будет отрицательный результат теста на коронавирус.

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Напомним, что именно Плеа помог "Боруссии" нанести унизительное поражение "Шахтеру" в Лиге чемпионов. Матч в Киеве закончился разгромным поражением "горняков" 0:6, а Плеа оформил хет-трик.