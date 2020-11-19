18 ноября сыграли последние матчи Лиги наций. Поэтому после этого можно подвести краткие итоги турнира. Обо всем самом интересном – в материале Спорт 24.

Напомним, все сборные в Европе были поделены на четыре Лиги. В каждой из лиг было по четыре группы по четыре команды. И только в Лиге D было две группы, а во второй из них – только три команды.

Стоящее Сборная Украины попала во вторую корзину во время жеребьевки ЧМ-2022: вероятные соперники

Победители групп Лиги A сыграют в финале четырех, который состоится уже в 2021 году.

Что касается победителей групп низших дивизионов, то они получили право подняться в высший дивизион. Команды, занявшие последние места в своих группах, опускаются в низший дивизион.

Кто стал победителем групп Лиги A

За трофей будут соревноваться четыре команды, которые победили в своих группах. Это сборные Франции, Италии, Бельгии и Испании. Финальный этап состоится в одной из этих стран (хотя ранее заявку на проведение подали Италия, Нидерланды и Польша, а в финал вышла только Италия). Матчи состоятся с 6 по 10 октября. Сначала – два полуфинала (6 и 7 октября, а затем матч за третье место и финал (10 октября). Жеребьевка пар состоится 3 декабря.

Кроме того, эти сборные при жеребьевке квалификации ЧМ-2022 попадут в группы, состоящие из пяти команд, а не шести.

Ситуация со сборной Украины

Не все запланированные матчи Лиги наций состоялись. Не сыграли между собой сборные Румынии и Норвегии. Последних не выступили из страны из-за коронавируса. Поэтому им в этом матче засчитали техническое поражение.

Еще одним матчем, который тоже не удалось сыграть, стала игра между сборными Швейцарии и Украины, которая была запланирована на 17 ноября. Власти Швейцарии не дали разрешение на проведение этого матча из-за положительных тестов на коронавирус у игроков сборной Украины. Кроме того, нашу команду отправили на карантин. Хотя украинцы готовы были сыграть, ведь имели необходимые для этого 13 игроков.

Теперь же решение по результату матча будет принимать Контрольно-этический и дисциплинарный комитет УЕФА.

От их решения зависит, останется ли сборная Украины в Лиге A. Сборная Швейцарии является нашим прямым соперником за место в элитном дивизионе. Поэтому если наша команда не получит поражение, то мы остаемся в Лиге A в следующем розыгрыше.

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Неожиданные результаты

Германия: эта сборная в лиге наций сумела обыграть только Украину. Со швейцарцами немцы дважды сыграли вничью (один раз спаслись от поражения, проигрывая 3:1). Закончилось все для Германии унизительным поражением 6:0 от Испании.

Исландия: шесть поражений в шести матчах.

Россия и Турция: одна из самых интересных ситуаций перед последним туром в Лиге B была в группе 3. Там за выход в высший дивизион боролись Венгрия и Россия, а Сербия и Турция должна определить сборную, которая вылетит в Лигу C. Что сербам, что россиянам надо было побеждать. Лучше это удалось сборной Сербии, разгромившей Россию 5:0. Турция же уступила Венгрии и вылетела в низший дивизион. Кроме того, это поражение отправило Россию в третью корзину при жеребьевке чемпионата мира 2022 года.

Сан-Марино: эта сборная дважды подряд сыграла вничью в официальных матчах. Это лучший результат команды в истории. И он заставил некоторых игроков плакать от счастья после матча.

Какие команды поднялись, а какие опустились

Из Лиги A в низший дивизион опустились Босния и Герцеговина, Исландия и Швеция. Как было написано выше, еще один неудачник определится в паре Украина – Швейцария. Зато в Лигу A поднялись Австрия, Чехия, Венгрия и Уэльс.

Из Лиги B вылетели Северная Ирландия, Словакия, Турция и Болгария. Их место в этом дивизионе займет Черногория, Армения, Словения и Албания.

Поскольку в лиге C четыре группы, а в Лиге D – Всего две, то из Лиги C вылетят лишь две команды. Кто именно – определится в стыковых матчах (дома и на выезде) 24/25 и 28/29 марта 2022 года. Между собой сыграют Казахстан – Молдова и Кипр – Эстония.

Зато из Лиги D поднялись Фарерские острова и Гибралтар.