Менхенгладбахська "Боруссія" має проблеми зі складом. Форвард Алласан Плеа здав позитивний тест на коронавірус і може пропустити матч з "Шахтарем" в Лізі чемпіонів.

Інформацію про коронавірус у гравця підтвердили на офіційному сайті "Боруссії".

При цьому спочатку клуб заявив лише про випадок зараження в команді. І лише згодом головний тренер команди Марко Розе на пресконференції назвав ім'я зараженого футболіста.

Тож Плеа не допоможе команді в найближчому матчі чемпіонату Німеччини в суботу, 21 листопада, проти "Аугсбурга".

Форвард може пропустити і матч проти "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Гра запланована на середу, 25 листопада. Його можуть допустити лише у тому випадку, якщо в нього буде негативний результат тесту на коронавірус.

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Нагадаємо, що саме Плеа допоміг "Боруссії" завдати принизливої поразки "Шахтарю" в Лізі чемпіонів. Матч в Києві закінчився розгромною поразкою "гірників" 0:6, а Плей оформив хет-трик.