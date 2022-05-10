О хите "Вова, еб*ш их, бл*ть", войне и будущем украинского футбола: интервью с Поворознюком

Президент клуба Ингулец Александр Поворознюк в первые дни полномасштабной войны, которую развязала Россия, записал эмоциональное обращение в поддержку Владимира Зеленского. Оно сразу стало очень популярным среди украинцев в соцсетях. Под слова Поворознюка сделали трек, который стремительно возглавил музыкальные рейтинги страны.

Интервью Александра Поворознюка легло в основу музыкального произведения. Команда МюслиUA выпустила трек, который стал настоящим хитом. В эксклюзивном разговоре в рамках проекта "Интервью24" президент Ингульца рассказал нам о невероятной популярности после выхода трека, помощи армии, проблемах с посевной, а также о будущем украинского футбола.

На тему Вова, еб*ш их, бл*ть, – президент Ингульца записал эмоциональное видеообращение к Зеленскому (+18)

Агробизнесмен из Кировоградщины известен своими эмоциональными и непосредственными высказываниями. Часто в обращениях Поворознюка присутствует нецензурная лексика, поэтому его речи обычно резкие и жесткие.

Эмоциональный разговор Поровознюка о войне и политике: смотрите видео

"Не думал, что так классно получится": первая реакция на трек и безумная популярность

Ваше эмоциональное видео стало основой трека "Вова, еб*ш их, бл*ть". Спрашивали ли у вас разрешения на его использование?

Нет.

Откуда вообще узнали о песне, и какова была ваша первая реакция?

Да, наверное, на третий день. Меня все под***ывали. Я не понял о чем, а потом мне все начали сбрасывать (видео – 24 канала). Если честно, я был тогда не дома, далеко, не везде интернет был. И когда мы уже возвращались, начал смотреть. Я ох*ел, как послушал все это, честно. Ну, я точно ничего не делал, это интервью дал от души, занял свою гражданскую позицию. Когда те сидели на баррикадах, тех, кто побеждал ждали, а я сказал свою гражданскую позицию, да и все.

Ну, сначала был в шоке, потому что никогда такого не было. Ну сразу было, если честно, что-то как-то так. А потом смотрю – оно в тему. Особенно под конец, там второй куплет вообще, бл*ть. Ну нормально. Вообще не думал, что так можно. Специалисты есть из разной отрасли. Я не думал, что так классно выйдет, если честно.

Трек "Вова, еб*ш их, бл*ть*: смотрите видео

Писали ли вам украинские исполнители по поводу дальнейших совместных хитов? И хотели бы испытать себя в этом направлении после победы?

Ой, бл*ть, очень много, честно. И футбольный клуб, чтобы поехал. Народный клуб (Ингулец – 24 канал), чтобы поехал в Испанию играть с сопровождением артистов, лишь бы я поехал, как президент ФК Ингулец. Ну, бл*ть, детский садик. Ну, куда я поеду? Люди не понимают, у них одно: деньги, деньги.

Они не понимают, что это не за деньги. Я же зарплату не получаю, хотя мобилизован. Я отказался от заработной платы. Но, бл*ть, не понимаю, война на улице, а им... Не знаю, что сказать, потому что меня немного это бесит.

Эмоциональное видеообращение президента Ингульца

Этот трек прибавил вам популярность?

Честно, оно меня уже так зае*ало. Ну честно, бл*ть. Я ездил за бронежилетами на словенскую границу. На заправку только зайдешь, дизеля нет, но для вас есть, давайте только селфи сделаем. Это просто пи*дец. В ресторан вошел, хочу рассчитаться, говорят: "Нет, не надо". Я еду куда-то, говорю: "Ребята, давайте вы пойдете, рассчитаетесь за дизель, заправимся и поедем дальше". Но меня и в машине нашли.

Потом говорят: "Александр Григорьевич, вы наденьте балаклаву, и в ней пойдите, может вас так не узнают". Я не привык к такому вниманию ко своей персоне. Поэтому мне немного дико, если честно.

Вова, еб*шь их, а мы тебе будем помогать, – о том, что скажет Зеленскому

Хотели бы лично встретиться с Владимиром Зеленским?

В любое время дня и ночи. Я думаю, что нам было бы о чем поговорить. Потому что есть очень много моментов, которые ему хотелось бы узнать именно от народа. Потому что я говорю с людьми из его окружения, есть такие, которые по земле не ходят. Они не знают всех этих моментов, которые просто хотят простые люди. И все.

Что бы сказали президенту Украины?

Еб*шь их, Вова, еб*шь, а мы тебе будем помогать. Ну что бы я ему сказал, бл*ть?

Расскажите о ситуации в вашем поселке Петрово (Кировоградщина)?

У нас все зае*ись.

Стоит внимания Если будет очень трудно – пойдут и футболисты, подниму, нах*й, всех, – президент Ингульца

Много ли местных вызвалось помогать в борьбе с оккупантами?

Я вам так скажу, у меня есть армия. Тот, кто разбирается, тот поймет.

Встреча с Кимом и побег Тимошенко

Недавно вы раскритиковали Юлию Тимошенко, которая планировала посетить ваш регион. Встречались ли вы лично с ней?

Я думал, что это будет отличная встреча. Но мои 5 машин начали проверять на блокпостах. Задержали меня на 3 часа. Было то время, когда она приехала, бл*ть, повыступала и съ*лась. Мне откровенно никто не мог это сказать, но потом мне все же сказали: "Александр Григорьевич, я думаю, что это лучше, что вы туда не попали".

Ну желание было очень большое, если честно. Посмотреть прямо в глаза, и все. Ну, к сожалению. Свидание не состоялось. Свадьба бывает в двух случаях: либо по любви, либо по расчету. Учитывая, что любви у нас не было и не будет, а по расчету тоже с ней никогда договариваться не буду. Ну была бы третья свадьба, какая-то интересная, загадочная, но не состоялось.

Поворознюк о Тимошенко: видео

Вы помогаете многим городам, познакомились с Виталием Кимом, что можете сказать о главе Николаевской ОГА?

Такие, как Виталий Ким, – это будущее Украины. На таких людях будет держаться Украина. Он делает все от души, он настолько глубоко в этой теме. Для него самое главное – это победа, как и для меня. Поэтому мы, наверное, так близко пообщались друг с другом. У нас точно на языке была не война, а девушки.

Расчленить, на куски порубить, – о наказании для Путина и "прощении" россиян

Какого наказания заслуживает Путин?

Ну, наверное, расчленить, бл*ть, на куски порубить.

Этого будет достаточно?

Ну, я думаю, что нет. Что-то такое… Ну я не знаю, что можно придумать против такого у*бка, который погубил людей. Для меня это больно, тяжело, я очень много видел, поверьте. Я не знаю, как бы я поступил, не знаю... Ну точно ничего бы хорошего он бы не ожидал от меня.

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Смогут ли простить наши потомки россиянам эту войну?

Наши потомки точно этого не забудут. И прощения не будет уж точно. Если вы углубились в историю, то вспомним, откуда это все пошло. Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, бл*ть, Порошенко. Все же эта, бл*ть, пи**ота, она же только подписывала с ними разные соглашения миротворческие. Потому что, бл*ть, просто не было стального характера. Надо было показать, что мы украинцы. И будет либо так, либо никак. И это сделал только Зеленский. А почему Зеленский это сделал, и почему они так поступили? Минские соглашения, сдача наших интересов. И это просто давным-давно, бл*ть.

Рошен-ху*шен, где сейчас продается, бл*ть? В России. Деньги кто зарабатывает, бл*ть? Порошенко. Кому налоги платят? Русакам. А он ходит здесь за все деньги, которые спи*дил у украинцев, ходит, бл*ть, подачки армии дает. Да ты, с*ка, должен на коленях ползать, бл*ть, и отдать половину того, что есть, а половину взять и съ**аться нах*й отсюда, чтобы им и не пахло. Вот тогда будет правильно и справедливо. А он ездит там еще что-то рассказывает. Роттердамы-ху*дами. Денег заработал, кому война, а кому мать родная. А теперь рассказывает, что он удерживал минскими соглашениями, то нужно было позицию забирать. Не было бы минских соглашений, не было Роттердама. А для Порошенко это все, пи*дец, бл*ть, у него все мутнеет, он ни*уя не видит перед собой.

А я у кого спи*дил танк? – о встрече с оккупантами

Чем украинцы отличаются от россиян?

Украинцы – свободный народ. Вы понимаете, что такое свобода? А там, бл*ть, зомби. Там просто зомби. Белое – черное, черное – это белое. Там нет своего мнения у человека. Они не имеют права что-либо говорить, разве что говорят их покровители высшего эшелона власти. Все, там нет свободы. Украинцы всегда были свободным народом.

И они про**али один момент, они думали, что приедут, и их будут флажками встречать. Угу, конечно, только флажками от гранаты. Мы бы здесь их коктейлями (коктейлями Молотова – 24 канал) забросали, если бы нечем было стрелять, поверьте. С кустов, с сараев, с балконов. Ну, они просто не понимают, что мы бъемся за свою землю, за свою свободу. А им это пох*й, у них нет ничего святого. Поэтому менталитет там совсем другой. Даже сравнивать с россиянами… Ну, это совсем другой народ. Понимаете?

Видели ли вы оккупантов?

Ну как не видел. А у кого я спи*дил танк? Видел. Что с ними произошло? Они спи*дили свинью у бабушки и дедушки, и ели, бл*ть, шашлык. И когда мы вышли, я передернул "калаш", и сказал: "Добрый вечер, мы из Украины". Они мясом подавились. Ну, я грех на душу не брал, никого не стрелял, может быть. После войны там будут ходить легенды. И это будут рассказывать люди, которые все это видели. А нас же проводят только местные.



Александр Поворознюк / Фото из фейсбука президента Ингульца

К слову Братья Суркисы выехали из Украины в начале войны, – СМИ

Есть такие, которые съеб*лись и думают, что пересидят этот момент, – о побеге братьев Суркисов

Как прокомментируете побег братьев Суркисов? Имеют ли они право возвращаться в Украину?

Ну, это как раз то, о чем я говорил. Есть категория людей, которые выехали до войны, и просто не возвращались. Вторая – это те, кто выехал за определенные взятки, справки из военкоматов и все остальное. А есть та категория людей, которые, будучи там, приехали и начали воевать. Я уже приводил такой пример. Есть Руслан Журило, который прямо в Вене жил и живет. На 4-й день войны он собрался, приехал в Украину, пошел в военкомат и сказал, что хочет воевать и защищать Украину. Позиция? Позиция.

Пересоляк Валерий – президент футбольного клуба Минай, о котором все рассказывали, что он коррупционер, бандит. Он уже сколько автомолов купил, бронежилеты на армию, в том числе на мой батальон, что они все вместе взятые столько не покупали. Мы все отдаем в ВСУ, человек даже ничего не рассказывает, он берет и делает. И таких людей очень много. А есть такие, которые съб*лись и думают, что пересидят этот момент, а потом пойдут на баррикады к тем, кто побеждает. Ху*к, цветы купили, когда же рашики придут. А цветы завяли, и пи*дец.

Объединит людей так, как объединил нас Зеленский, – о будущем украинского футбола

Каким будет будущее украинского футбола, ведь прогнозируют исчезновение многих клубов с футбольной карты страны?

За всех гарантировать не буду. Скажу одно, Ингулец был, есть и будет. Это первое. Во-вторых, я считаю, что стадионы будут забиты после войны, потому что людям нужно будет какая-то отдушина, немного забыться от всего этого. Я думаю, что как раз футбол объединит людей так, как нас объединил Зеленский.



Поворознюк о будущем украинского футбола / Фото ФК Ингулец

Где сейчас футболисты Ингульца?

Кто где... Кто волонтерством занимается, ну точно не в футбол играют. Все под контролем, все звонят по телефону мне, тренер на связи постоянно. Все занимаются помощью в своих регионах. В футбол точно никто не играет, не тренируемся.

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Как вы оцениваете шансы сборной выйти на ЧМ-2022?

Матч сборной Украины против Шотландии в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 состоится 1 июня. Победитель этого поединка сыграет против сборной Уэльса 5 июня.

Скажем так, шансы были велики, когда мы тренировались и играли. Но, чтобы вы понимали, у футболистов больше всего, когда они играют это на позитиве, когда у них морально все устойчиво. Сейчас я думаю, что будет очень тяжело нам выйти, но есть и другая сторона медали. В последний момент может все переключиться и сработает на позитив. И я думаю, что у нас есть все шансы выйти на чемпионат мира.



1 июня сборная Украины сыграет против Шотландии / Фото Getty Images

Прокомментируйте позицию ФИФА, ведь федерация не только не лишила Россию членства, но и сделала русский официальным.

У каждой организации есть свои законы, свои правила. Возможно, как раз ФИФА не хватает каких-то доказательств на то, почему они так поступили. Поэтому осуждать их за это… Главное, что у нас в душе россияне – это пид*расы, к тому же редкие.

Например, сколько мы не могли договориться, чтобы вывезли из Мариуполя людей под эгидой ООН и Красного Креста? Сколько, бл*ть? А чего так? Здесь тоже вопрос. Только недавно начали вывозить первых людей из Мариуполя. А где раньше был Красный Крест, ООН? Здесь очень сложно. Трудно осуждать Зеленского и его команду. Потому что я знаю точно, что они делали все, чтобы все произошло. Почему все так долго тянулось? Ну здесь снова вопрос. Потому об этом сложно говорить. Это анализировать точно не мне.

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Закончится война, мы всем дадим оценку, – о Ракицком и Тимощуке

Возвращение Ракицкого: можно ли его простить? Возможно ли его возвращение в сборную вообще?

Это у каждого в душе. Я свое интервью, за которое стал мегапопулярным, дал на второй-третий день войны, не помню... Но я его сказал, занял свою гражданскую позицию. Каждый отвечает сам за себя. И оценку давать, кто прав, а кто виноват, дадим после войны. Кто уехал тогда, кто принял свое решение тогда, какая была ситуация, это нужно просто анализировать. Потому что всех брать под одну гребенку это тоже неправильно. После войны мы всем дадим оценку.

Что можете сказать об Анатолии Тимощуке, который молчит о войне в своей стране и продолжает работать в России, в то время как его отец вступил в тероборону Луцка?

Это в душе каждого. Нах*й они мне, чтобы я на них тратил время и говорил, кто чего стоит в этой жизни. Еще раз говорю, закончится война, мы всем дадим оценку. Теперь я не хочу вообще ничего говорить. Отец защищает Украину, ну красава, что я могу сказать.

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Все идет с опозданием на 3 недели: как война повлияла на посевную в Украине

Александр Поворознюк – украинский предприниматель-аграрий. Он является генеральным директором ООО "Агрофирма Пятихатская".

Посевная уже началась? Как повлияла война на этот процесс?

На посевную она мало повлияла, потому что у нас было все с осени закуплено. Но дизтопливо – это проблема. Потому что дизтопливо эти пид*расы побомбили, бл*ть, нефтеперерабатывающие заводы. Это единственная проблема, а так делаем ту работу, которую мы должны делать. Понятно, что я сейчас там очень редко бываю. У меня есть исполнительный директор, мы занимаемся совсем другим, но скажу, что все идет по плану.

Где-то с опозданием на три недели идут посевы, потому что были дожди. Сначала были суховеи. Я переживал, что некуда будет сеять, влаги не было. Потом были дожди, и мы ждали, когда можно будет выходить в степь и что-то сеять.



Александр Поворознюк / Фото из фейсбука

Хватает ли работников, поскольку многие украинцы были вынуждены уехать за границу?

Те, кто хотел работать – работает. У меня коллектив стабилен, ну таких, кто выехал, не было. Но знаю, что есть такие люди, которые выехали на второй день войны. Проезжали и в памперсах, в багажниках, чтобы только уехать за границу. Ну, я вообще этого не понимаю. Я по-другому воспитан, потому мне тяжело об этом говорить.

Как повлияет война на дальнейшую судьбу Европы в плане экспорта зерна?

Украина точно голодать не будет. Если Европа хочет не голодать, то им нужно не выжидать позицию. Есть одна категория, которая дает и из рук не выпускает, вторая выжидает, что оно будет дальше, а третья помогает. Я думаю, что всем им нужно помогать. Ибо голода у нас точно не будет, а у них может быть. Поэтому им нужно быстрее помогать, чтобы кончилась война. И тогда все будет хорошо. Все будет Украина.