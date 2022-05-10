Інтерв'ю Олександра Поворознюка лягло в основу музичного твору. Команда МюсліUA випустила трек, який став справжнім хітом. В ексклюзивній розмові у межах проєкту "Інтерв'ю24" президент Інгульця розповів нам про неймовірну популярність після виходу треку, допомогу армії, проблеми з посівною, а також про майбутнє українського футболу.

До теми Вова, єб*ш їх, бл*ть, – президент Інгульця записав емоційне відеозвернення до Зеленського (+18)

Агробізнесмен з Кіровоградщини відомий своїми емоційними та безпосередніми висловлюваннями. Часто у зверненнях Поворознюка присутня нецензурна лексика, тому його промови зазвичай різкі та жорсткі.

Емоційна розмова Поровознюка про війну та політику: дивіться відео

"Не думав, що так класно вийде": перша реакція на трек та шалена популярність

Ваше емоційне відео стало основою треку "Вова, їб*ш їх, бл*ть". Чи питали у вас дозвіл на його використання?

Ні.

Звідки взагалі дізналися про пісню, і яка була ваша перша реакція?

Та, мабуть, на третій день. Мене всі підй**ували. Я не зрозумів про що, а потім мені всі почали скидати (відео – 24 канал). Якщо чесно, я був тоді не вдома, далеко, не скрізь інтернет був. І коли ми вже поверталися, почав дивитися. Я ох*їв, як послухав все це, чесно. Ну я точно нічого не робив, це інтерв’ю дав від душі, зайняв свою громадянську позицію. Коли ті сиділи на барикадах, тих, хто перемагає чекали, а я сказав свою громадянську позицію, та і все.

Ну спочатку був у шоці, тому що ніколи такого не було. Ну зразу було, якщо чесно, щось якось так. А потім дивлюся воно в тему. Особливо під кінець, там другий куплет взагалі, бл*ть. Ну нормально. Взагалі не думав, що так можна. Спеціалісти є з різної галузі. Я не думав, що так класно вийде, якщо чесно.

Трек "Вова, їб*ш їх, бл*ть*: дивіться відео

Писали вам українські виконавці щодо подальших спільних хітів? І чи хотіли б спробувати себе в цьому напрямку після перемоги?

Ой, бл*ть, дуже багато, чесно. І футбольний клуб, щоб поїхав. Народний клуб (Інгулець – 24 канал), щоб поїхав в Іспанію грати з супроводом артистів, аби тільки я поїхав, як президент ФК Інгулець. Ну, бл*ть, дитячий садочок. Ну куди я поїду? Люди не розуміють, у них одне: гроші, гроші.

Вони не розуміють, що це не за гроші. Я ж зарплати не отримую, хоча мобілізований. Я відмовився від заробітної плати. Але, бл*ть, не розумію, війна на дворі, а їм… Не знаю, що сказати, бо мене трохи це бісить.

Емоційне відеозвернення президента Інгульця

Цей трек додав вам популярності?

Чесно, воно мене вже так заї*ало. Ну чесно, бл*ть. Я їздив по бронежилети на словенський кордон. На заправку тільки зайдеш, дизелю нема, але для вас є, давайте тільки селфі зробимо. Це просто пи*дець. У ресторан зайшов, хочу розрахуватися, кажуть: "Ні не треба". Я їду кудись, кажу: "Хлопці, давайте ви підете, розрахуєтеся за дизель, заправимося та поїдемо далі". Та мене і в машині знайшли.

Потім кажуть: "Олександр Григорович, ви одягніть балаклаву, і в ній підіть, може вас так не впізнають". Я не звик до такої уваги до своєї персони. Тому мені трошки дико, якщо чесно.

Вова, їб*ш їх, а ми тобі будем помагать, – про те, що скаже Зеленському

Чи хотіли б особисто зустрітися з Володимиром Зеленським?

У будь-який час дня та ночі. Я думаю, що нам би було про що поговорити. Тому що є дуже багато моментів, які б йому хотілося дізнатися саме від народу. Тому що я говорю з людьми з його оточення, є такі, які по землі не ходять. Вони не знають всіх цих моментів, які просто хочуть і бажають прості люди. І все.

Що сказали б президенту України?

Їб*ш їх, Вова, їб*ш, а ми тобі будем помагать. Ну що б я йому сказав, бл*ть?

Розкажіть про ситуацію у вашому селищі Петрове (Кіровоградщина)?

У нас все заї*ісь.

Варте уваги Якщо буде геть важко – підуть й футболісти, підніму, нах*й, всіх, – президент Інгульця

Чи багато місцевих зголосилося допомагати у боротьбі з окупантами?

Я вам так скажу, у мене є армія. Той хто розуміється, той зрозуміє.

Зустріч з Кімом та втеча Тимошенко

Нещодавно ви розкритикували Юлію Тимошенко, яка планувала відвідати ваш регіон. Чи зустрічалися ви особисто з нею?

Я думав, що це буде чудова зустріч. Але мої 5 машин почали перевіряти на блокпостах. Затримали мене на 3 години. Був той час, якраз коли вона приїхала, бл*ть, повиступала і з’ї**лася. Мені відверто ніхто не міг це сказати, але потім мені все ж таки сказали: "Олександр Григорович, я думаю, що це краще, що ви туди не попали".

Ну бажання було дуже велике, якщо чесно. Подивиться просто в очі, і все. Ну, на жаль. Побачення не відбулося. Весілля буває у двох випадках: або по коханню, або за розрахунком. Враховуючи те, що кохання у нас не було й не буде, а за розрахунком теж з нею ніколи домовлятися не буду. Ну було б третє весілля, якесь цікаве, загадкове, але не відбулося.

Поворознюк про Тимошенко: відео

Ви допомагаєте багатьом містам, познайомилися з Віталієм Кімом, що можете сказати про голову Миколаївської ОДА?

Такі, як Віталій Кім, – це майбутнє України. На таких людях буде триматися у майбутньому Україна. Він робить все від душі, він настільки глибоко в темі цій. Для нього найголовніше це перемога, як і для мене. Тому ми, мабуть, так близько поспілкувалися один з одним. У нас точно на язиці була не війна, а дівчата.

Розчленувати, на куски порубати, – про покарання для Путіна та "прощення" росіян

На яке покарання заслуговує Путін?

Ну, напевно, розчленувати, бл*ть, на куски порубати.

Цього буде достатньо?

Ну я думаю, що ні. Щось би таке… Ну я не знаю, що можна придумати проти такого уй**ка, який погубив людей. Для мене це боляче, важко, я дуже багато бачив, повірте. Я не знаю, як би я вчинив, не знаю... Ну точно нічого б хорошого він би не чекав від мене.

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Чи зможуть пробачити наші нащадки росіянам цю війну?

Наші нащадки точно цього не забудуть. І пробачення не буде вже точно. Якщо ви поглибилися в історію, то згадаймо звідки це все пішло. Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, бл*ть, Порошенко. Вся ж ця, бл*ть, пи**ота, вона ж тільки підписувала з ними різні угоди миротворчі. Тому що, бл*ть, просто не було сталевого характеру. Треба було показати, що ми українці. І буде або отак, або ніяк. І це зробив тільки Зеленський. А чому Зеленський це зробив, і чому вони так вчинили? Мінські угоди, здача наших інтересів. І це просто давним-давно, бл*ть.

Рошен-ху*шен, де зараз продається, бл*ть? У Росії. Гроші хто заробляє, бл*ть? Порошенко. Кому податки платять? Русакам. А він ходить тут за всі гроші, які спи*див в українців, ходить, бл*ть, подачки армії дає. Та ти, с*ка, маєш на колінах повзати, бл*ть, і віддати половину того, що є, а половину взяти та з’ї**атися нах*й звідси, щоб ним і не пахло. От буде тоді правильно та справедливо. А він їздить там ще щось розказує. Роттердами-ху*дами. Грошей заробив, кому війна, а кому мати рідна. А тепер розказує, що він утримував мінськими угодами, то треба було позицію забирати. Не було б мінських угод, не було б Роттердама. А для Порошенка це все, пи*дець, бл*ть, у нього все мутніє, він ні*уя не бачить перед собою.

А я в кого спи*див танк? – про зустріч з окупантами

Чим українці відрізняються від росіян?

Українці – вільний народ. Ви розумієте, що таке воля? А там, бл*ть, зомбі. Там просто зомбі. Біле – чорне, чорне – це біле. Там немає своєї думки в людини. Вони не мають права щось говорити, хіба те, що говорять їхні покровителі вищого ешелону влади. Все, там немає свободи. Українці завжди були вільним народом.

І вони про**али один момент, вони думали, що приїдуть, і їх будуть прапорцями зустрічати. Угу, звісно, тільки прапорцями від гранати. Ми б тут їх коктейлями (коктейлями Молотова – 24 канал) закидали, якби не було чим стріляти, повірте. З кущів, з сараїв, з балконів. Ну вони просто не розуміють, що ми б'ємося за свою землю, за свою свободу. А їм це пох*й, вони не мають нічого святого. Тому менталітет там зовсім інший. Навіть зрівнювати з росіянами… Ну це зовсім інший народ. Розумієте?

Чи бачили ви окупантів?

Ну як не бачив. А в кого я спи*див танк? Бачив. Що з ними сталося? Вони спи*дили свиню у бабусі та дідуся, і їли, бл*ть, шашлик. І коли ми вийшли, я пересмикнув "калаш", і сказав: "Добрий вечір, ми з України". Вони м'ясом подавилися. Ну я гріх на душу не брав, нікого не стріляв, може бути. Після війни там будуть легенди ходити. І це розказуватимуть люди, які це все бачили. А нас же проводять тільки місцеві.



Олександр Поворознюк / Фото з фейсбуку президента Інгульця

​До слова Брати Суркіси виїхали з України на початку війни, – ЗМІ

Є такі, що з’їб*лися та думають, що пересидять цей момент, – про втечу братів Суркісів

Як прокоментуєте втечу братів Суркісів? Чи мають вони право повертатися до України?

Ну це якраз те, про що я говорив. Є категорія людей, які виїхали до війни, і просто не верталися. Друга – це ті, які виїхали за певні хабарі, довідки з військкоматів та все інше. А є та категорія людей, які бувши там, приїхали та почали воювати. Я вже наводив такий приклад. Є Руслан Журило, який просто у Відні жив і живе. На 4-й день війни він зібрався, приїхав в Україну, пішов у військкомат і сказав, що хоче воювати та захищати Україну. Позиція? Позиція.

Пересоляк Валерій – президент футбольного клуба Минай, про якого всі розказували, що він корупціонер, бандит. Він вже скільки автомолів купив, бронежилетів на армію, у тому числі на мій батальйон, що вони всі разом взяті стільки не купували. Ми все віддаємо на ЗСУ, людина навіть нічого не розказує, він бере і робить. І таких людей дуже багато. А є такі, які з’ї**лися та думають, що пересидять цей момент, а потім підуть на барикади до тих, хто перемагає. Ху*к, квіти купили, коли ж рашики прийдуть. А квіти зів'яли, і пи*дець.

Об'єднає людей так, як об'єднав нас Зеленський, – про майбутнє українського футболу

Яким буде майбутнє українського футболу, адже прогнозують зникнення багатьох клубів з футбольної мапи країни?

За всіх гарантувати не буду. Скажу одне, Інгулець був, є і буде. Це перше. По-друге, я вважаю, що стадіони будуть забиті після війни, тому що людям треба буде якась віддушинка, трохи забутися від цього всього. Я думаю, що якраз футбол об'єднає людей так, як об'єднав нас Зеленський.



Поворознюк про майбутнє українського футболу / Фото ФК Інгулець

Де зараз футболісти Інгульця?

Хто де... Хто волонтерством займається, ну точно не в футбол грають. Всі під контролем, всі телефонують мені, тренер на зв'язку постійно. Всі займаються допомогою у своїх регіонах. У футбол точно ніхто не грає, не тренуємося.

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Як оцінюєте шанси збірної вийти на ЧС-2022?

Зверніть увагу! Матч збірної України проти Шотландії у рамках плей-офф відбору ЧС-2022 відбудеться 1 червня. Переможець цього поєдинку зіграє проти збірної Уельсу 5 червня.

Скажемо так, шанси були великі, коли ми тренувалися і грали. Але, щоб ви розуміли, у футболістів найбільше, коли вони грають це на позитиві, коли у них морально все стійко. Зараз я думаю, що буде дуже важко нам вийти, але тут є й інша сторона медалі. В останній момент може все перемикнутися та все спрацює на позитив. І я думаю, що у нас є всі шанси вийти на чемпіонат світу.



1 червня збірна України зіграє проти Шотландії / Фото Getty Images

Прокоментуйте позицію ФІФА, адже федерація не лише не позбавила Росію членства, але й зробила російську офіційною.

У кожній організації є свої закони, свої правила. Можливо, якраз ФІФА не вистачає якихось там доказів на те, чому вони так вчинили. Тому осуджувати їх за це… Головне, що в нас у душі росіяни – це під*раси, до того ж рідкісні.

До прикладу, скільки ми не могли домовитися, щоб вивезли з Маріуполя людей під егідою ООН та Червоного Хреста? Скільки, бл*ть? А чому так? Тут теж питання. Тільки нещодавно почали вивозити перших людей з Маріуполя. А де раніше був Червоний Хрест, ООН? Тут дуже складно. Тяжко засуджувати Зеленського і його команду. Тому що я знаю точно, що вони робили все для того, щоб все відбулося. Чому все так довго тягнулося? Ну тут знову питання. Тому про це складно говорити. Це аналізувати точно не мені.

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Закінчиться війна, ми всім дамо оцінку, – про Ракіцького і Тимощука

Повернення Ракіцького: чи можна його пробачити? І чи можливе його повернення до збірної взагалі?

Це в кожного в душі. Я своє інтерв'ю, за яке я став мегапопулярним, дав на другий-третій день війни, не пам'ятаю... Але я його сказав, зайняв свою громадянську позицію. Кожен відповідає сам за себе. І оцінку давати, хто правий, а хто винуватий, дамо після війни. Хто поїхав тоді, хто прийняв своє рішення тоді, яка тоді була ситуація, це треба просто аналізувати. Тому що всіх брати під одну гребінку це також неправильно. Після війни ми всім дамо оцінку.

Що можете сказати про Анатолія Тимощука, який мовчить про війну у своїй країні та продовжує працювати в Росії, а натомість його батько вступив до тероборони Луцька?

Це в душі в кожного. Нах*й вони мені, щоб я на них тратив час і говорив, хто що коштує в цьому житті. Ще раз кажу, закінчиться війна, ми всім дамо оцінку. Зараз я не хочу взагалі нічого говорити. Батько захищає Україну, ну красава, що я можу сказати.

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Усе йде з запізненням на 3 тижні: як війна вплинула на посівну в Україні

До слова. Олександр Поворознюк – український підприємець-аграрій. Він є генеральним директором ТОВ "Агрофірма П'ятихатська".

Посівна вже розпочалася? Як вплинула війна на цей процес?

На посівну вона мало вплинула, бо у нас було все з осені закуплено. Але дизпаливо – це проблема. Тому що дизпаливо ці під*аси побомбили, бл*ть, нафтопереробні заводи. Оце єдина проблема, а так робимо ту роботу, яку ми повинні робити. Зрозуміло, що я зараз там дуже рідко буваю. У мене є виконавчий директор, ми займаємося зовсім іншим, але скажу, що все йде по плану.

Десь з запізненням на три тижні йдуть посіви, тому що були дощі. Спочатку були суховії. Я переживав, що не буде куди сіяти, вологи не було. Потім були дощі, і ми чекали вже, коли можна буде виходити в степ і щось сіяти.



Олександр Поворознюк / Фото з фейсбука

Чи вистачає працівників, оскільки багато українців були змушені виїхати за кордон?

Ті, хто хотів працювати, – працює. У мене колектив стабільний, ну таких, хто виїхав, не було. Але знаю, що є такі люди, які повиїжджали на другий день війни. Проїжджали й в памперсах, у багажниках, щоб тільки виїхати за кордон. Ну я взагалі цього не розумію. Я по-іншому вихований, тому мені важко про це говорити.

Як вплине війна на подальшу долю Європи у плані експорту зерна?

Україна точно голодувати не буде. Якщо Європа хоче не голодувати, то їм треба не вичікувати позицію. Є одна категорія, яка дає і з рук не випускає, друга вичікує, що воно буде далі, а третя допомагає. Я думаю, що всім їм треба допомагати. Бо голоду в нас точно не буде, а в них може бути. Тому їм треба швидше допомагати, щоб закінчилася війна. І тоді буде все добре. Все буде Україна.