Суркисы уехали из Украины
Ссылаясь на собственные источники, "Украинская правда" сообщила, что Игорь и Григорий Суркисы уехали из Украины.
К теме Братья Суркисы покинули Киев и движутся к границе, – СМИ
Отмечают, что они уехали из страны в начале войны.
Поклонники обнародовали свое обращение вечером 14 марта. В нем утверждают, что братья Суркисы вылетели из Украины в первые дни полномасштабной войны России против Украины.
Источники УП в бизнес-кругах подтвердили, что ни Игорь, ни Григорий Суркис не находятся сейчас в Украине,
– говорится в заявлении издания.
Также поклонники "Динамо" возмутились, что владелец "Динамо" не прокомментировал полномасштабное вторжение России на территорию Украины.
После чего, 15 марта, вышло интервью Игоря Суркиса, в котором он заверил, что осуждает российскую военную агрессию против Украины и поддерживает вооруженные силы Украины.
Кроме того, Григорий Суркис не видел в зале заседаний и кулуарах парламента во время проведения внеочередных заседаний Верховной Рады 3 и 15 марта.
На сайте ВРУ видно, что Суркис был зарегистрирован в системе "Рада" 24 февраля во время заседания, на котором голосовали за введение военного положения.
26 февраля СМИ сообщали, что братья Суркисы уехали из Киева. Их заметили на одной из заправок в Дубно Ровенской области.
- Григорий Суркис является народным депутатом от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также почетным президентом Федерации футбола Украины.
- Игорь Суркис является президентом футбольного клуба "Динамо" с 2002 года