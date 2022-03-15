Суркисы уехали из Украины

Ссылаясь на собственные источники, "Украинская правда" сообщила, что Игорь и Григорий Суркисы уехали из Украины.

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Отмечают, что они уехали из страны в начале войны.

Поклонники обнародовали свое обращение вечером 14 марта. В нем утверждают, что братья Суркисы вылетели из Украины в первые дни полномасштабной войны России против Украины.

Источники УП в бизнес-кругах подтвердили, что ни Игорь, ни Григорий Суркис не находятся сейчас в Украине,

– говорится в заявлении издания.

Также поклонники "Динамо" возмутились, что владелец "Динамо" не прокомментировал полномасштабное вторжение России на территорию Украины.

После чего, 15 марта, вышло интервью Игоря Суркиса, в котором он заверил, что осуждает российскую военную агрессию против Украины и поддерживает вооруженные силы Украины.

Кроме того, Григорий Суркис не видел в зале заседаний и кулуарах парламента во время проведения внеочередных заседаний Верховной Рады 3 и 15 марта.

На сайте ВРУ видно, что Суркис был зарегистрирован в системе "Рада" 24 февраля во время заседания, на котором голосовали за введение военного положения.

26 февраля СМИ сообщали, что братья Суркисы уехали из Киева. Их заметили на одной из заправок в Дубно Ровенской области.