Верх цинизма от Тимощука

Бывший лидер сборной Украины Анатолий Тимощук доказал, что является предателем родной страны. Бывший футболист не только не покинул страну-агрессора после 24 февраля, но и вместе с командой отпраздновал чемпионство Зенита, пишет 24 канал.

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Тимощук, избивавший себя в грудь, называя патриотом Украины, искренне радовался золотым наградам российского клуба. Анатолий посылал кому-то на трибуны сердечка. Также сделал на память несколько фотографий с кубком.