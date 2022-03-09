"Мне приснился сон, бл*дь, что Беларусь и Россия – это Украина"

Прецедент Ингульца считает, что Путин – психически больной человек. А также указал путь, куда ему следует двигаться – вслед за российским кораблем.

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"Ну, конечно! Каждый умный человек понимает, что развязать войну такого масштаба может только душевнобольной человек. То, что делает президент России, отдавая приказ, х*ярить по жилым кварталам – это просто не заключается в голове!" – сказал руководитель клуба из Кировоградщины.

Поворознюка спросили, что дальше ожидает России. Он рассказал о своем сне, надеется, что он все же вещий.

Мне приснился сон, бл*дь, что Беларусь и Россия – это Украина. Надеюсь, что он сбудется,

– сказал директор клуба.

Также Поворознюк даже не сомневается в победе Украины.

"Вы следите за ситуацией? Мы уже победили, бледный", – подчеркнул предприниматель.

Сразу после полномасштабного вторжения России на территорию Украины Поворознюк возглавил территориальную оборону пгт Петрово Кировоградской области. Он отметил, что готовился уже несколько месяцев.

"Мы так затарены оружием, что нам, бледный, можно год держать круговую оборону с расчетом, если пойдут танки и авиация. Поверьте, у нас все будет хорошо. С нашими героическими людьми, с таким настроением победа будет точно за нами! И все решики пойдут на*уй за их кораблем", – добавил президент футбольного клуба.

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