Женщина-стюард: увидела Роналду, и боль прошла
Во время разминки Криштиану Роналду случайно попал мячом в голову женщине-стюарду. От удара она упала, а нападавший МЮ подошел поинтересоваться ее состоянием и извинился.
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Через несколько дней после инцидента женщина рассказала об инциденте с нападающим Манчестер Юнайтед.
По ее словам, удар Роналду был очень сильным, в результате чего она упала. Работница стадиона в Швейцарии подумала, что умерла, когда увидела перед собой звездного футболиста МЮ.
Когда мяч попал мне в голову, удар был очень сильным. У меня закружилась голова, и я упала. Потом я увидела над собой Роналду. И я такая: "О Боже, нет, я умерла?" Он ответил: "Нет, нет. Прошу прощения. Что случилось? Вы в порядке?",
– отметила женщина-стюард.
Она пошутила, что боль прошла, когда к ней подошел Роналду.
"Было очень больно, я была не в себе, но потом увидела Роналду, и боль прошла", – резюмировала женщина.