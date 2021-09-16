Женщина-стюард: увидела Роналду, и боль прошла

Во время разминки Криштиану Роналду случайно попал мячом в голову женщине-стюарду. От удара она упала, а нападавший МЮ подошел поинтересоваться ее состоянием и извинился.

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Через несколько дней после инцидента женщина рассказала об инциденте с нападающим Манчестер Юнайтед.

По ее словам, удар Роналду был очень сильным, в результате чего она упала. Работница стадиона в Швейцарии подумала, что умерла, когда увидела перед собой звездного футболиста МЮ.

Когда мяч попал мне в голову, удар был очень сильным. У меня закружилась голова, и я упала. Потом я увидела над собой Роналду. И я такая: "О Боже, нет, я умерла?" Он ответил: "Нет, нет. Прошу прощения. Что случилось? Вы в порядке?",

– отметила женщина-стюард.

Она пошутила, что боль прошла, когда к ней подошел Роналду.

"Было очень больно, я была не в себе, но потом увидела Роналду, и боль прошла", – резюмировала женщина.

Поединок Янг Бойз – Манчестер Юнайтед завершился сенсационной победой швейцарцев (2:1). Криштиану Роналду стал автором единственного гола МЮ.