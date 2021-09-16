Жінка-стюард: Побачила Роналду, і біль пройшов

Під час розминки Кріштіану Роналду випадково потрапив м'ячем у голову жінці-стюарду. Від удару вона впала, а нападник МЮ підійшов поцікавитися її станом та перепросив.

Продовження історії Роналду подарував футболку дівчині-стюарду, яку м'ячем відправив у нокаут: фото

Через декілька днів після інциденту жінка розповіла про інцидент з нападником Манчестер Юнайтед.

За її словами, удар Роналду був дуже сильний, внаслідок чого вона впала. Працівниця стадіону у Швейцарії подумала, що померла, коли побачила перед собою зіркового футболіста МЮ.

Коли м'яч потрапив мені в голову, удар був дуже сильний. У мене закрутилася голова, і я впала. Потім я побачила над собою Роналду. І я така: "О Боже, ні, я померла?" Він відповів: "Ні, ні. Прошу вибачення. Що сталося? Ви в порядку?",

– зазначила жінка-стюард.

Вона пожартувала, що біль минув, коли до неї підійшов Роналду.

"Було дуже боляче, я була не в собі, але потім побачила Роналду, і біль пройшов", – резюмувала жінка.

Поєдинок Янг Бойз – Манчестер Юнайтед завершився сенсаційною перемогою швейцарців (2:1). Кріштіану Роналду став автором єдиного голу МЮ.