Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 13 КО) считает, что на бой против обладателя титулов WBC Franchise, WBA, WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) нужно настраиваться иначе из-за возможного отсутствия болельщиков на поединке. Американец будет готовить себя морально еще в лагере.

Лопес рассказал о своей особой подготовке на YouTube-канале vRINGe VISION. Американец считает, что отсутствие зрителей никоим образом не повлияет на размер его гонорара.

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Подготовка Лопеса

По словам, ему просто нужно адаптироваться, заставить себя работать и осознать, что поединок с Ломаченко будет настоящим официальным боем даже без зрителей.

Нужно просто подготовить свой ум в лагере,

– заявил Лопес.

Американец до последнего верит, что бой нужно постараться организовать в присутствии фанатов. Даже если их не будет, боксеры все равно смогут заработать свои средства.

Команда украинца заявила, что согласна провести бой с Теофимо Лопесом без зрителей на трибунах.

Добавим, что промоутер боя Боб Арум заявил, что бой между Ломаченко и Лопесом должен происходить только со зрителями из-за больших гонораров боксеров.

Ломаченко – Лопес: главное