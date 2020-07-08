Нужно подготовить свой ум: Лопес о предстоящем бое с Ломаченко
Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 13 КО) считает, что на бой против обладателя титулов WBC Franchise, WBA, WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) нужно настраиваться иначе из-за возможного отсутствия болельщиков на поединке. Американец будет готовить себя морально еще в лагере.
Лопес рассказал о своей особой подготовке на YouTube-канале vRINGe VISION. Американец считает, что отсутствие зрителей никоим образом не повлияет на размер его гонорара.
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Подготовка Лопеса
По словам, ему просто нужно адаптироваться, заставить себя работать и осознать, что поединок с Ломаченко будет настоящим официальным боем даже без зрителей.
Нужно просто подготовить свой ум в лагере,
– заявил Лопес.
Американец до последнего верит, что бой нужно постараться организовать в присутствии фанатов. Даже если их не будет, боксеры все равно смогут заработать свои средства.
Команда украинца заявила, что согласна провести бой с Теофимо Лопесом без зрителей на трибунах.
Добавим, что промоутер боя Боб Арум заявил, что бой между Ломаченко и Лопесом должен происходить только со зрителями из-за больших гонораров боксеров.
Ломаченко – Лопес: главное
- Поединок между Ломаченко и Лопесом должен был состояться 30 мая на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в США.
- Оба боксера выступают за то, чтобы поединок состоялся со зрителями на трибунах.
- Сейчас ведутся переговоры с американской футбольной командой НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Именно на арене этого клуба может состояться поединок.
- Вероятно, на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBA, WBA, WBO. Титул IBF все еще принадлежит Лопесу.
- Боксеры подтвердили, что поединок состоится в сентябре 2020 года.