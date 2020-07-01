Команда Ломаченко рассказала, готова ли провести бой с Лопесом без зрителей
Сторона украинского боксера Василия Ломаченко согласна провести бой с Теофимо Лопесом без зрителей на трибунах. Организатор поединка же ранее заявлял, что поединок должен проходить только в присутствии болельщиков.
Ответ украинской стороны сообщает издание ESPN.
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Заявление украинца
Менеджер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) Эгис Климас заявил, что команда украинского боксера готова провести бой с обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) без зрителей на трибунах.
Без разницы. Важно, чтобы Лопес вышел на ринг с Ломаченко,
– сказал Климас.
Добавим, что промоутер боя Боб Арум ранее заявил, что бой между Ломаченко и Лопесом должен проходить только со зрителями из-за больших гонораров боксеров.
По словам промоутера, они будут следить за ситуацией с коронавирусом, чтобы лучше всего организовать безопасность для любителей бокса.
Ломаченко – Лопес: главное о бое
- Поединок между боксерами должен был состояться 30 мая на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в США.
- Оба боксера выступают за то, чтобы поединок состоялся со зрителями на трибунах.
- Сейчас ведутся переговоры с американской футбольной командой НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Именно на арене этого клуба может состояться поединок.
- Вероятно, на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBA, WBA, WBO. Титул IBF все еще принадлежит Лопесу.