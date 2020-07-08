Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 13 КО) вважає, що на бій противолодаря титулів WBC Franchise, WBA, WBO Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) потрібно налаштовуватись інакше через можливу відсутність вболівальників на поєдинку. Американець буде готувати себе морально ще у таборі.

Лопес розповів про свою особливу підготовку на YouTube-каналі vRINGe VISION. Американець вважає, що відсутність глядачів жодним чином не вплине на розмір його гонорару.

Читайте також: Ломаченко – Лопес: WBC офіційно назвала дату бою

Підготовка Лопеса

За словами, йому просто потрібно адаптуватись, змусити себе працювати та усвідомити, що поєдинок із Ломаченком буде справжнім офіційним боєм навіть без глядачів.

Потрібно просто підготувати свій розум у таборі,

– заявив Лопес.

Американець до останнього вірить, що бій потрібно постаратися організувати у присутності фанатів. Навіть якщо їх не буде, боксери все одно зможуть заробити свої кошти.

Команда українця заявила, що згодна провести бій із Теофімо Лопесом без глядачів на трибунах.

Додамо, що промоутер бою Боб Арум раніше заявив, що бій між Ломаченком та Лопесом повинен відбуватись лише з глядачами через великі гонорари боксерів.

Ломаченко – Лопес: головне