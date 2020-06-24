Промоутер Арум: Из-за гонораров Ломаченко и Лопеса нам нужно провести бой со зрителями
Руководитель Top Rank Боб Арум рассказал детали организации боя в легком весе между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко. Он считает, что билеты на такой поединок не будут дешевыми, но болельщиков будут ожидать приятные сюрпризы.
Промоутер планирует, что в стоимость билетов может быть включена еда, напитки, боксерские товары. Такие дополнительные приятные подарки еще больше повысят рейтинг поединка, пишет Yahoo.
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С гонорарами, которые получают боксеры, нам точно нужен какой-то доход, чтобы справиться с этим,
– заявил Арум.
По словам промоутера, они будут следить за ситуацией с коронавирусом, чтобы лучше организовать безопасность для любителей бокса.
Ломаченко – Лопес: главное о бое
- Поединок между Ломаченко и Лопесом должен был состояться 30 мая на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в США.
- Оба боксера выступают за то, чтобы поединок состоялся со зрителями на трибунах.
- Сейчас ведутся переговоры с американской футбольной командой НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Именно на арене этого клуба может состояться поединок.
- Вероятно, на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBA, WBA, WBO. Титул IBF все еще принадлежит Лопесу.