Нужно быть беспощадным, – экс-тренер рассказал, как Джошуа может побить Усика

Пока Энтони Джошуа собирает волю в кулак перед реваншем с Александром Усиком, Тони Симс, экс-тренер британца, знает, как можно остановить украинца. Бывший наставник Джошуа сделал ценный совет британцу.

Экстренер Джошуа: Он может быть безжалостным

Тони Симс, работавший с Джошуа в 2013 – 2015 годах, считает, что британцу следует пойти ва-банк против Усика. В частности, он предлагает Энтони устроить с украинцем открытый бой и использовать мощность своих ударов.

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Что ему надо делать, чтобы побить Усика? Нужно быть беспощадным. Нужно провести спарринги с "правильными" бойцами. Он может быть безжалостным. Нужно быть агрессивным, как Джордж Форман: проходить через удары соперника, чтобы мощно пробить самому. Нужно выйти в таком душевном настроении. Именно так и можно побить Усика,

– считает Симс.

Вместе с тем тренер отдал должное Усику. Симс сказал, что украинец "очень хитрый, с быстрыми руками, трудно уловимый".

Бывший коуч Джошуа пророчит тяжелый поединок для Энтони.

"Думаю, у Энтони будет самый сложный бой. Но, считаю, в арсенале он имеет все, чтобы побить Усика. Нужно просто выходить и быть беспощадным. Вижу, по его словам, насколько он мотивирован", – резюмировал Симс.

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