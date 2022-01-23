Екстренер Джошуа: Він може бути безжальним

Тоні Сімс, який працював з Джошуа у 2013 – 2015 роках, вважає, що британцю слід піти ва-банк проти Усика. Зокрема, він пропонує Ентоні влаштувати з українцем відкритий бій та використати потужність свої ударів.

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Що йому треба робити, щоб побити Усика? Потрібно бути нещадним. Потрібно провести спаринги із "правильними" бійцями. Він може бути безжальним. Потрібно бути агресивним, як Джордж Форман: проходити через удари суперника, щоби потужно пробити самому. Потрібно вийти у такому душевному настрої. Саме так і можна побити Усика,

– вважає Сімс.

Разом з тим, тренер віддав належне Усику. Сімс сказав, що українець "дуже хитрий, зі швидкими руками, важко вловимий".

Колишній коуч Джошуа пророкує важкий двобій для Ентоні.

"Думаю, в Ентоні буде найскладніший бій. Але, вважаю, в арсеналі він має все, щоб бити Усика. Потрібно просто виходити та бути нещадним. Бачу, за його словами, наскільки він мотивований", – резюмував Сімс.

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