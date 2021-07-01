Желанный трансфер отца Довбика

Отец Артема Довбика не сдерживал эмоций счастья после победы украинской сборной над шведами в 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Он прокомментировал победный гол своего сына на поле в шотландском Глазго.

Стоящее Горд быть частью команды, – Довбик поблагодарил украинцев за поддержку на Евро-2020

Отец футболиста признался, что мечтал, чтобы Шевченко выпустил Артема на футбольное поле хотя бы на одну минуту. Когда на поле появился Артем Беседин – отчаялся. Впоследствии динамовец получил ужасную травму в борьбе с защитником Швеции и покинул поле с помощью медиков.

Думаю, ну, вот шанс. Нет, опять разочарование, потому что вышел Цыганков. Тёму выпустили на последний овертайм вместо Ярмоленко. Когда комментатор Виктор Вацко начал его хвалить, было приятно. Ну, а когда Артем забил – я уже ничего не слышал и не видел. Провалился,

– эмоционально сказал глава семьи футболиста.

Александр Михайлович мечтает, чтобы сын еще раз поехал играть за границу и даже выделил один из топ-клубов. Им стал английский Манчестер Юнайтед. Стиль "красных дьяволов" импонирует отцу Артема.

Обратите внимание! Украинский футболист имеет опыт выступлений за рубежом. Артем впервые переехал играть за пределы Украины в 2016 году, перейдя в молдавскую Зарю. В период с 2018 – 2020 года выступал в Дании за Митьюлланд и Сендерюске.

Довбик забил Швеции

Напомним, что Довбик вышел на замену в дополнительном тайме, заменив капитана команды Андрея Ярмоленко. Артем классно вошел в игру и обострил атакующие действия сборной Украины. На 120+1 минуте Довбик откликнулся на идеальную подачу с фланга от Александра Зинченко и головой замкнул пас. 24-летний нападающий не сдерживал эмоций на футбольном поле и заставил украинских фанатов плакать от счастья. Украина – в 1/4 финала Евро-2020.