Благодарность героя Украины на Евро-2020

Артем Довбик своим результативным ударом вывел сборную Украины в четвертьфинал чемпионата Европы-2020. После матча 24-летний нападающий не сдерживал эмоций и не мог подобрать слов на интервью. Футболист не мог поверить в успех команды и забитый гол.

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В своем Инстаграме герой национальной команды выложил фотографию с матча в момент празднования голевого выстрела. Под ней Довбик поблагодарил болельщиков за поддержку и поздравил всех с победой. Также игрок поддержал Артема Беседина, который получил ужасную травму в игре против шведов.

Хочу поблагодарить болельщиков за безумную поддержку и веру! Это историческая победа для нашей страны, и я горд быть частью этой команды. Артем Беседин, мы с тобой,

– написал Довбик.

Как Довбик вывел Украину в 1/4 финала Евро-2020

24-летний нападающий вышел на футбольное поле в дополнительном тайме, заменив Андрея Ярмоленко. Довбик активно вошел в игру и постоянно держал в напряжении защиту Швеции.

Ключевой стала 120 + 1 минута встречи. Артем откликнулся на передачу с фланга от Зинченко и ударом головой прошил сетку ворот соперника. Его гол вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020. В итоге – 2:1 победа команды Андрея Шевченко.

Своим голом украинец побил рекорд легендарного Мишеля Платини. Довбик стал автором самого позднего победного гола в истории чемпионатов Европы. Рекорд француза держался с 1984 года. После результативного удара иностранные клубы еще больше начали интересоваться нападающим из Украины.