Он забил Швеции на отметке 120:37. Голевой пас на гол Довбика отдал Александр Зинченко. Перед этим он забил сам – и официально стал лучшим игроком матча.

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Предыдущий рекорд

Ранее рекорд принадлежал легендарному французу Мишелю Платини, который на Евро-1984 забил гол в ворота Португалии на 118:53.

В целом же мяч Довбика в ворота шведов второй из самых поздних голов, забитых на чемпионате Европы – самый поздний гол забил турок Семих Сентюрк в 2008 году в ворота Хорватии (121:01).

Видео гола Довбика

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