Он забил Швеции на отметке 120:37. Голевой пас на гол Довбика отдал Александр Зинченко. Перед этим он забил сам – и официально стал лучшим игроком матча.
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Предыдущий рекорд
Ранее рекорд принадлежал легендарному французу Мишелю Платини, который на Евро-1984 забил гол в ворота Португалии на 118:53.
В целом же мяч Довбика в ворота шведов второй из самых поздних голов, забитых на чемпионате Европы – самый поздний гол забил турок Семих Сентюрк в 2008 году в ворота Хорватии (121:01).
Видео гола Довбика
Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро-2020
- Сборная Украины обыграла команду Швеции в 1/8 Евро-2020 со счетом 2:1. Так наша команда впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.
- Артем Довбик забил дебютный гол за сборную Украины и вывел ее в четвертьфинал Евро-2020.
- Теперь сборная Украины встретится с Англией 3 июля.