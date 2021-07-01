Замена для Яремчука
Гент всерьез рассматривает вариант с трансфером Артема Довбика. Нападающий должен заменить своего земляка и партнера по сборной Украины Яремчука. Роман покинет бельгийский клуб после завершения Евро-2020. Такое обещание дал сам Гент.
Интересно узнать Кому героя Украины на Евро-2020: сколько стоит трансфер Довбика
Стартовая цена за переход нападающего Днепра-1 будет составлять от 5 миллионов евро. Хотя специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость Довбика лишь в один миллион евро. Однако голом в ворота шведов Артем хорошо себе поднял репутацию и трансферную цену.
Кто следит за Довбиком
- Торино (Италия)
- Бешикташ (Турция)
- Реал Сосьедад (Испания)
- Украинские гранды
Перечисленные клубы уже не первый месяц следят за игрой украинского футболиста. Отмечается, что Яремчук хорошо проявляет себя на чемпионате Европы, поэтому его трансфер в другой топовый клуб становится все более реальным. Роман на этом Евро уже успел отметиться двумя голами – в ворота Нидерландов и Северной Македонии в групповом раунде турнира.