Верняев может покинуть сборную Украины

Олимпийский чемпион Рио-2016 в упражнениях на брусьях Олег Верняев не исключает, что на Играх-2024 в Париже будет представлять уже не Украину.

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В Украине, по словам гимнаста, не могут создать нормальные условия для работы, поэтому он готов ставить жесткий ультиматум перед федерацией.

Готов ли я представлять Украину на Олимпиаде в 2024 году? Если уменьшат срок дисквалификации. Ну как? У нас здесь параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, "сюсюканья не будет" – будет ультиматум: либо я готовлюсь по полному карт-бланшу, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают, либо же отпускайте меня и я иду туда, где мне будет удобно работать,

– сказал Олег.

Вместе с тем, Верняев заявил, что пока не искал никаких вариантов о продолжении карьеры в другой сборной.

"Куда? Я об этом еще не думал, еще не искал никаких предложений, поскольку еще не вернулся в спорт. Просто говорю: или я нужен и делайте мне полные условия, или не нужен и отпускайте", – объяснил ситуацию гимнаст.

По его словам, проблема заключается в людях, "которые находятся в зале". Уходить из сборной Украины Верняев пока не хочет.

"Я хочу заниматься гимнастикой и выступать. И хочу делать это дома. И рассчитываю, что примут "правильную" сторону. Мне наша молодежь не мешает, я ее только поддерживаю. А если она кому-то мешает, то они либо боятся конкуренции, либо я не знаю. Я профессиональный гимнаст, у меня уже возраст подходит. Остается только один цикл до Парижа-2024 когда я понимаю, что буду выигрывать медали. Зачем мне уходить, когда я могу здесь выступать? Если я здесь не нужен, то я пойду туда, где я буду нужен", – подытожил Олег Верняев.

Олега Верняева на 4 года отстранили от соревнований из-за мельдония в крови.

Лопес убегает от боя с Ломаченко

Украинскому боксеру Василию Ломаченко придется подождать с реваншем против Теофимо Лопеса. Американский абсолютный чемпион мира в легком весе получил следующего соперника и дату боя.

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Непобедимый Теофимо Лопес 4 октября проведет защиту титулов против австралийца Джорджа Камбососа-младшего.

Встречу до сих пор непобедимых боксеров подтвердил организатор поединка Triller в рекламном ролике на вечере бокса в Голливуде.

Заметим, что встреча Лопеса и Камбососа должна была состояться еще летом, однако дату поединка меняли несколько раз.

Сначала бой назначали на 5 июня, после чего перенесли на 19 июня, 14 августа и 11 сентября.

McLaren впервые за 9 лет выиграл гран-при Формулы-1

Британская команда McLaren впервые за 9 лет сумела выиграть гран-при Формулы-1. Пилоты McLaren Даниэль Риккардо и Ландо Норрис финишировали на 1 и 2 месте соответственно на гран-при Италии.

Третье место занял Валттери Боттас из Mercedes. Финн стартовал с конца пелотона и сыграл 16 позиций.

Риккардо удачно стартовал и захватил лидерство в гонке. Главные конкуренты Даниэля – Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон самоустранились, вследствие сногсшибательной аварии из-за пилота Red Bull.

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Ферстаппен получил штраф и потеряет 3 позиции на стартовой решетке гран-при России.

Результаты гонки (зачетная зона)

1. Даниэль Риккардо

2. Ландо Норрис

3. Валттери Боттас

4. Шарль Леклер

5. Серхио Перес

6. Карлос Сайнс

7. Лэнс Стролл

8. Фернандо Алонсо

9. Джордж Расселл

10. Эстебан Окон