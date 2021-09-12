Бой Лопеса официально подтвердили

Непобедимый Теофимо Лопес 4 октября проведет защиту титулов против австралийца Джорджа Камбососа-младшего.

К теме Реванша не будет, – Лопес отказывается от второго боя с Ломаченко

Встречу до сих пор непобедимых боксеров подтвердил организатор поединка Triller в рекламном ролике на вечере бокса в Голливуде.

Информации по андеркарду шоу пока нет.

Заметим, что встреча Лопеса и Камбососа должна была состояться еще летом, однако дату поединка меняли несколько раз.

Сначала бой назначали на 5 июня, после чего перенесли на 19 июня, 14 августа и 11 сентября.

Ломаченко не получит реванш?

Лопес не выходил в ринг с октября 2020 года, когда победил Василия Ломаченко. Теофимо всячески отказывается от реванша с украинским боксером.

Камбосос, который является официальным претендентом на титул IBF, также не сражался почти год. В октябре 2020 года он избил Ли Селби.

Похоже, что Лопес после боя с Камбосом окончательно сбежит от Ломаченко. 24-летний американец заявил, что хочет драться в ноябре с Джошем Тейлором в первом полусреднем весе.