Молодость победила опыт

Более молодому бойцу удалось потрясти легенду в первом раунде ударом по корпусу. Затем он начал добивать раненого зверя.

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Сначала Холифилд потерял равновесие и вывалился за канаты после попытки пробить навстречу. Но потом он упал по-настоящему, когда соперник достал его ударом. Эвандер поднялся на ноги довольно быстро, но сразу пропустил снова и рефери остановил поединок – победа Белфорта техническим нокаутом в первом раунде.

Видео нокаута в бою Эвандер Холифилд – Витор Белфорт