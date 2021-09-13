Верняєв може покинути збірну України Олімпійський чемпіон Ріо-2016 у вправах на брусах Олег Верняєв не виключає, що на Іграх-2024 у Парижі представлятиме вже не Україну.

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В Україні, за словами гімнаста, не можуть створити нормальні умови для роботи, тому він готовий ставити жорсткий ультиматум перед федерацією.

Чи готовий я представляти Україну на Олімпіаді 2024 року? Якщо зменшать термін дискваліфікації. Ну як? У нас тут паралельно йде конфлікт у збірній. І якщо мене повернуть у спорт, то, скажімо так, "сюсюкання не буде" – буде ультиматум: або я готуюся по повному карт-бланшу, мені готують всі умови, які потрібні, і прибирають всіх тих людей, які мені заважають, або ж відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати,

– сказав Олег.

Разом з тим, Верняєв заявив, що поки не шукав ніяких варіантів щодо продовження кар'єри в іншій збірній.

"Куди? Я про це ще не думав, ще не шукав ніяких пропозицій, оскільки ще не повернувся у спорт. Просто кажу: або я потрібен і робіть мені повні умови, або ж не потрібен і відпускайте", – пояснив ситуацію гімнаст.

За його словами, проблема полягає у людях, "які перебувають у залі". Йти зі збірної України Верняєв поки не хоче.

"Я хочу займатися гімнастикою і виступати. І хочу робити це вдома. І розраховую, що приймуть "правильну" сторону. Мені наша молодь не заважає, я її тільки підтримую. А якщо вона комусь заважає, то вони або бояться конкуренції, або я не знаю. Я ж професійний гімнаст, у мене вже вік підходить. Залишається лише один цикл до Парижа-2024 коли я розумію, що буду вигравати медалі. Навіщо мені йти, коли я можу тут виступати? Якщо я тут не потрібен, то я піду туди, де я буду потрібен", – підсумував Олег Верняєв.

Олег Верняєв на 4 роки відсторонили від змагань через мельдоній у крові.

Лопес тікає від бою з Ломаченком

Українському боксеру Василю Ломаченку доведеться зачекати з реваншем проти Теофімо Лопеса. Американський абсолютний чемпіон світу у легкій вазі отримав наступного суперника й дату бою.

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Непереможний Теофімо Лопес 4 жовтня проведе захист титулів проти австралійця Джорджа Камбососа-молодшого.

Зустріч досі непереможних боксерів підтвердив організатор поєдинку Triller в рекламному ролику на вечорі боксу в Голлівуді.

Зауважимо, що зустріч Лопеса та Камбососа мала відбутися ще влітку, однак дату поєдинку змінювали декілька разів.

Спершу бій призначали на 5 червня, після чого перенесли на 19 червня, 14 серпня й 11 вересня.

McLaren вперше за 9 років виграв гран-прі Формули-1

Британська команда McLaren вперше за 9 років зуміла виграти гран-прі Формули-1. Пілоти McLaren Даніель Ріккардо та Ландо Норріс фінішували на 1 та 2 місці відповідно на гран-прі Італії.

Третє місце посів Валттері Боттас з Mercedes. Фін стартував з кінця пелотону і відіграв 16 позицій.

Ріккардо вдало стартував і захопив лідерство у гонці. Головні конкуренти Даніеля – Макс Ферстаппен та Льюїс Хемілтон самоусунулись, внаслідок карколомної аварії через пілота Red Bull.

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Ферстаппен отримав штраф і втратить 3 позиції на стартовій решітці гран-прі Росії.

Результати гонки (залікова зона)

1. Даніель Ріккардо

2. Ландо Норріс

3. Валттері Боттас

4. Шарль Леклер

5. Серхіо Перес

6. Карлос Сайнс

7. Ленс Стролл

8. Фернандо Алонсо

9. Джордж Расселл

10. Естебан Окон