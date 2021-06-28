Результаты Евро-2020

Сборная Чехии вышла в четвертьфинал Евро-2020. В матче 1/8 финала чехи обыграли сборную Нидерландов. Во втором тайме "оранье" остались в меньшинстве, после чего чехи и забили дважды.

Сборная Португалии сложила чемпионские звания. В 1/8 финала португальцы уступили сборной Бельгии. Все решил единственный гол Торгана Азара.

Смерть марафонца во Львове

Во Львове во время марафона умер 23-летний спортсмен. Это произошло за 200 метров до финиша. Во время бега ему стало плохо, он потерял сознание.

Победа Ферстаппена

Макс Ферстаппен победил на гран-при Штирии в Формуле-1. Стартовав с поул-позишн, он до конца гонки не отдал первого места. Льюис Хэмилтон финишировал лишь вторым.

Бронза Маргариты Песоцкой

Украинка Маргарита Песоцкая завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по настольному теннису. Она вышла в полуфинал, но уступила в борьбе за выход в финал.

Украинские сборные на ЧЕ по баскетболу 3х3

Мужская и женская сборные Украины по баскетболу 3х3 будут представлять нашу страну на чемпионате Европы. Обе команды удачно преодолели квалификацию.