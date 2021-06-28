Результати Євро-2020

Збірна Чехії вийшла в чвертьфінал Євро-2020. В матчі 1/8 фіналу чехи обіграли збірну Нідерландів. У другому таймі "ораньє" залишилися в меншості, після чого чехи і забили двічі.

Збірна Португалії склала чемпіонські звання. В 1/8 фіналу португальці поступилися збірній Бельгії. Все вирішив єдиний гол Торгана Азара.

Смерть марафонця у Львові

У Львові під час марафону помер 23-річний спортсмен. Це сталося за 200 метрів до фінішу. Під час бігу йому стало погано, він втратив свідомість.

Перемога Ферстаппена

Макс Ферстаппен переміг на гран-прі Штирії у Формулі-1. Стартувавши з поул-позишн, він до кінця гонки не віддав першого місця. Льюїс Хемілтон фінішував лише другим.

Бронза Маргарити Песоцької

Українка Маргарита Песоцька здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи з настільного тенісу. Вона вийшла до півфіналу, але поступилася в боротьбі за вихід у фінал.

Українські збірні на ЧЄ з баскетболу 3х3

Чоловіча та жіноча збірні України з баскетболу 3х3 представлятимуть нашу країну на чемпіонаті Європи. Обидві команди вдало подолали кваліфікацію.