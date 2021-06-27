Регламент чемпионата Европы по настольному теннису не предусматривал матча за третье место. Поэтому, чтобы гарантировать награды, теннисисткам следовало пробиться в полуфинал, что и сделала Маргарита Песоцкая.

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На пути к награде украинка одолела шведку Филиппу Берганд, сербку Сабину Сурьян, Ни Сялянь из Люксембурга и австрийку Софию Полканову.

Однако побороться за финал украинка не смогла. В полуфинале она встретилась с представительницей Германии Шань Сяони – серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро в команде, где проиграла со счетом 0:4 по партиям.

Маргарита Песоцкая была не единственной представительницей Украины на чемпионате Европы в Варшаве. Но Татьяна Биленко, Соломия Братейко и Анна Гапонова вылетели на ранних стадиях.

Это пятая медаль Маргариты Песоцкой на чемпионатах Европы. До этого она выигрывала в одиночном турнире "серебро" в 2009 и 2018 годах и "бронзу" в 2011 году. В 2015 году она также стала бронзовым призером командного турнира.

Песоцкая также остается единственной представительницей Украины, которая выигрывала медали в одиночном турнире. Кроме нее, украинские спортсмены не выигрывали наград на таком уровне.