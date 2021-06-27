Ферстаппен накануне получил поул-позишн. Рядом с ним должен был бы стартовать Валттери Боттас из Mercedes. Но финна наказали потерей трех позиций из-за опасного разворота на пит-лейне. Поэтому вторым гонку начинал его партнер Льюис Хэмилтон.

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За ними разместились Ландо Норрис (McLaren) и Серхио Перес (Red Bull). А рядом с Боттасом в третьем ряду – Пьер Гасли (Alpha Tauri). Седьмым был Шарль Леклер из Ferrari. И именно между ним и Гасли произошло столкновение в начале гонки, из-за чего Гасли был вынужден сойти, а Леклер отправился на пит-стоп менять переднее антикрыло.

Сама гонка оказалась не слишком зрелищной в плане борьбы за победу. Ферстаппен уверенно лидировал – Хэмилтон его постоянно преследовал. Больше интриги было в борьбе за попадание на подиум между Норрисом, Боттасом и Пересом. А также за попадание в очковую зону. В первом случае повезло Боттасу. Пересу не хватило меньше секунды, чтобы опередить соперника.

При этом в одном круге с победителем финишировали лишь трое гонщиков. Норрис, показавший пятки и время, стал круговым по отношению к Ферстаппену.

Стоит отметить, что Ferrari в этой гонке сумела довести до финиша не только две команды, но и обе финишировали в очковой зоне – Сайнс стал шестым, а Леклер – седьмым. Именно монегаска назвали лучшим гонщиком этого гран-при за его постоянную борьбу с пелотоном, когда ему пришлось подниматься с конца из-за вынужденного пит-стопа.

Лучшее время на круге же показал Хэмилтон. Сделал он это в конце гонки после пит-стопа. Британец понимал, что обогнать Ферстаппена не удастся, поэтому заработал дополнительный балл таким образом.

Худшим в гонке, довольно ожидаемо, стал россиянин Никита Мазепин. Он финишировал на 18-й позиции лишь благодаря тому, что двое других пилотов сошли с гонки из-за проблем с болидами.

Макс Ферстаппен, победив на гран-при Штирии, одержал 14 победу в карьере и четвертую – в сезоне. Теперь он опережает Хэмилтона в личном зачете пилотов на 18 очков. А преимущество Red Bull Racing над Mercedes выросло до 40 очков.

Следующий этап Формулы-1 состоится на той же трассе – гран-при Австрии запланировано на 2 – 4 июля.