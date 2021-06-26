Украинцы на чемпионате мира в России

Сборная Украины по пляжному футболу завоевала путевку на чемпионат мира. Он состоится в российской Москве 19-29 августа.

Четыре украинки на Уимблдоне

Сразу четыре украинки выступят в основной сетке Уимблдона. Это Элина Свитолина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Екатерина Козлова. Накануне они узнали имена своих соперниц в первом круге.

Соперники для Прометея в Лиге чемпионов

В новом сезоне баскетбольной Лиги чемпионов будет выступать только один украинский клуб – чемпион Суперлиги Прометей. Однако команда начнет выступления с квалификации.

Прометей один из 24 клубов, которые поборются за одно из четырех мест в групповом этапе. Жеребьевка отборочного турнира состоится 7 июля. Квалификация стартует 13 сентября и пройдет в формате "бабблов".

Ярмоленко может покинуть Вест Хэм

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко третий раз может сменить клубную прописку на профессиональном уровне. Лондонский Вест Хэм готов продать украинского вингера.

Кроме Ярмоленко, "молотобойцы" готовы продать Фелипе Андерсона, Шанду Силву и Уинстона Рида.