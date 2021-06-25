На чемпионат мира по пляжному футболу выходят четыре команды из европейской квалификации. Украина стала одной из них, в четвертьфинале квалификации преодолев сопротивление сборной Швейцарии.

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В первом тайме украинцам удалось забить трижды. Правда и швейцарцы ответили на это своими двумя точными ударами.

Во второй 12-минутке наши футболисты увеличили счет в свою пользу до двух голов благодаря усилиям Щерицы и Войтенко, которые оформили дубли.

В третьем периоде швейцарцы вплотную приблизились к украинцам, однако Юрий Щерица забил свой третий мяч в этом противостоянии, который фактически и решил судьбу встречи, несмотря на ответный гол Элиотта. 6: 5 – победа Украины, которая добывает пропуск к ЧМ-2021.

Швейцария – Украина 5:6

Голы: Борер, 5, Станкович, 10, 26, Ходель, 24, Элиотт, 33 – Заворотный, 4, Щерица, 4, 18, 28, Войтенко, 9, 19

Итак, сборная Украины обеспечила себе участие в финальной части ЧМ-2021, а в полуфинале отбора она встретится с победителем пары Португалия – Азербайджан.

Чемпионат мира по пляжному футболу состоится в Москве. Соревнования продлятся с 19 августа по 29 августа 2021 года.