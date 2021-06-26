Українці на чемпіонаті світу в Росії

Збірна України з пляжного футболу здобула путівку на чемпіонат світу. Він відбудеться в російській Москві 19-29 серпня.

Чотири українки на Вімблдоні

Одразу чотири українки виступлять в основній сітці Вімблдону. Це Еліна Світоліна, Марта Костюк, Леся Цуренко та Катерина Козлова. Напередодні вони дізналися імена своїх суперниць в першому колі.

Суперники для Прометея в Лізі чемпіонів

В новому сезоні баскетбольної Ліги чемпіонів буде виступати лише один український клуб – чемпіон Суперліги Прометей. Однак команда розпочне виступи з кваліфікації.

Прометей один з 24 клубів, які поборються за одне з чотирьох місць в груповому етапі. Жеребкування відбіркового турніру відбудеться 7 липня. Кваліфікація стартує 13 вересня і пройде у форматі "бабблів".

Ярмоленко може покинути Вест Хем

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко втретє може змінити клубну прописку на професійному рівні. Лондонський Вест Хем готовий продати українського вінгера.

Окрім Ярмоленка, "молотобійці" готові продати Феліпе Андерсона, Шанде Сілву та Вінстона Ріда.