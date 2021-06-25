Элина Свитолина получила третий номер посева. И в первом раунде она сыграет против Элисон Ван Эйтванк из Бельгии.

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Остальным украинкам не так повезло со жребием:

Екатерина Козлова померится силами с белоруской Викторией Азаренко (14 место в рейтинге WTA).

Марта Костюк стартует на турнире матчем против Кики Бертенс (20 место в рейтинге WTA).

Леся Цуренко сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана, которая на 42-м месте в рейтинге WTA.

Уимблдон стартует в понедельник, 28 июня. Финал среди женщин запланирован на субботу, 10 июля.

В 2020 году Уимблдон не состоялся из-за пандемии коронавируса. В 2019 году победительницей среди женщин стала румынка Симона Халеп.