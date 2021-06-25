Ярмоленко покинет АПЛ?
Вест Хэм не прочь попрощаться с четырьмя футболистами. По данным The Athletic, лондонцы готовы выслушать предложения по Андрею Ярмоленко.
К слову Динамовское сердце: Ярмоленко прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
- В минувшем сезоне украинский футболист из-за травмы провел только 15 матчей в рамках английской Премьер-лиги.
Кроме Ярмоленко, "молотобойцы" готовы продать Фелипе Андерсона, Шанде Силву и Уинстона Рида.
Куда перейдет Ярмоленко
- По информации турецких СМИ, Ярмоленко хочет приобрести стамбульский Галатасарай.
- Сообщается, что Галатасарай уже связывался с Вест Хэмом по трансферу футболиста. Лондонцы якобы готовы бесплатно отпустить украинца.
- СМИ сообщали, что Ярмоленко имеет самую большую зарплату в Вест Хэме – около 7,1 миллиона евро.
- Портал Transfermarkt оценивает Ярмоленко в 4 миллиона евро. Его контракт с Вест Хэмом действует до 30 июня 2022 года.