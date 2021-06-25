Цуренко и другие украинки вышли в основную сетку Уимблдона

Украинская теннисистка Леся Цуренко сумела квалифицироваться в основную сетку Уимблдона-2021. Украинка в финальном матче квалификации травяного Шлема в трех сетах обыграла китаянку Ван Яфань.

К слову

Теннисистки провели на корте почти два с половиной часа. Леся записала в свой актив восемь брейков, ошибившись на подаче три раза.

Кроме Цуренко в основной сетке Уимблдона сыграют еще три украинки – Элина Свитолина, Марта Костюк и Катерина Козлова. Отметим, что Ангелина Калинина также вышла в финал квалификации травяного турнира серии Большого Шлема.

Украина и Швеция могут сыграть при пустых трибунах

Сборные Швеции и Украины уже во вторник, 29 июня, встретятся в 1/8 финала Евро-2020. Команды проведут матч в Глазго (Шотландия). К сожалению, игра может состояться практически при пустых трибунах.

Кроме наличия визы, для граждан Украины и Швеции действуют одинаковые карантинные правила въезда в Шотландию. Несмотря на то, что игра состоится уже 29 июня – их невероятно выполнить.

Что нужно для въезда в Глазго

наличие отрицательного результата ПЦР теста, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы;

самоизолироваться до 10 дней;

заполнить онлайн формы контактных данных, сведений о месте самоизоляции и номеров бронирования тестов на COVID-19 перед приездом в Великобританию;

сделать платные тесты на COVID-19 на 2 и 8 день самоизоляции по прибытию в Великобританию (170 фунтов стерлингов).

Ломаченко прибыл в Лас-Вегас на бой с Накатани

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) приехал в Лас-Вегас, где пройдет его поединок с японским боксером Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Бой между Василием Ломаченко и Масайоши Накатани состоится со зрителями. Около 4 тысяч человек смогут увидеть поединок своими глазами.

Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную

Легенда сборной Португалии и мирового футбола Криштиану Роналду повторил рекорд иранца Али Даеи по количеству голов за национальную сборную.

Криштиану Роналду отметился дублем в воротах национальной команды Франции (2:2) в рамках Евро-2020. В его активе теперь 109 мячей за национальную сборную Португалии.