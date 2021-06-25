Цуренко и другие украинки вышли в основную сетку Уимблдона
Украинская теннисистка Леся Цуренко сумела квалифицироваться в основную сетку Уимблдона-2021. Украинка в финальном матче квалификации травяного Шлема в трех сетах обыграла китаянку Ван Яфань.
К слову
Теннисистки провели на корте почти два с половиной часа. Леся записала в свой актив восемь брейков, ошибившись на подаче три раза.
Кроме Цуренко в основной сетке Уимблдона сыграют еще три украинки – Элина Свитолина, Марта Костюк и Катерина Козлова. Отметим, что Ангелина Калинина также вышла в финал квалификации травяного турнира серии Большого Шлема.
Украина и Швеция могут сыграть при пустых трибунах
Сборные Швеции и Украины уже во вторник, 29 июня, встретятся в 1/8 финала Евро-2020. Команды проведут матч в Глазго (Шотландия). К сожалению, игра может состояться практически при пустых трибунах.
Кроме наличия визы, для граждан Украины и Швеции действуют одинаковые карантинные правила въезда в Шотландию. Несмотря на то, что игра состоится уже 29 июня – их невероятно выполнить.
Что нужно для въезда в Глазго
- наличие отрицательного результата ПЦР теста, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы;
- самоизолироваться до 10 дней;
- заполнить онлайн формы контактных данных, сведений о месте самоизоляции и номеров бронирования тестов на COVID-19 перед приездом в Великобританию;
- сделать платные тесты на COVID-19 на 2 и 8 день самоизоляции по прибытию в Великобританию (170 фунтов стерлингов).
Ломаченко прибыл в Лас-Вегас на бой с Накатани
Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) приехал в Лас-Вегас, где пройдет его поединок с японским боксером Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).
Бой между Василием Ломаченко и Масайоши Накатани состоится со зрителями. Около 4 тысяч человек смогут увидеть поединок своими глазами.
Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную
Легенда сборной Португалии и мирового футбола Криштиану Роналду повторил рекорд иранца Али Даеи по количеству голов за национальную сборную.
Криштиану Роналду отметился дублем в воротах национальной команды Франции (2:2) в рамках Евро-2020. В его активе теперь 109 мячей за национальную сборную Португалии.
- Никому в мире не удавалось забить больше за национальную команду, и Криштиану стоит на пороге абсолютного рекорда.
- В розыгрыше Евро-2020 Роналду уже успел осуществить 5 результативных ударов.