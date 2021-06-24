Бой пройдет в ночь с 26 на 27 июня в гостиничном комплексе Virgin Hotels.

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Бой между Василием Ломаченко и Масайоши Накатани состоится со зрителями. Около 4 тысяч человек смогут увидеть поединок собственными глазами.

Ломаченко – Накатани: что известно о бое