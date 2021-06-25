Цуренко та інші українки вийшли в основну сітку Вімблдону

Українська тенісистка Леся Цуренко зуміла кваліфікуватися в основну сітку Вімблдону-2021. Українка в фінальному матчі кваліфікації трав'яного Шолома в трьох сетах обіграла китаянку Ван Яфань.

До слова Сенсація чи безславний виліт: які шанси в України перемогти Швецію на шляху до 1/4 фіналу Євро

Тенісистки провели на корті майже два з половиною години. Леся записала в свій актив вісім брейків, помилившись на подачі три рази.

Крім Цуренко в основній сітці Вімблдону зіграють ще три українки – Еліна Світоліна, Марта Костюк і Катерина Козлова. Зазначимо, що Ангеліна Калініна також вийшла у фінал кваліфікації трав'яного турніру серії Великого Шолома.

Україна та Швеція можуть зіграти за порожніх трибун

Збірні Швеції та України вже у вівторок, 29 червня, зустрінуться в 1/8 фіналу Євро-2020. Команди проведуть матч у Глазго (Шотландія). На жаль, гра може відбутися практично за порожніх трибун.

Окрім наявності візи, для громадян України та Швеції діють однакові карантинні правила в'їзду у Шотландію. Зважаючи на те, що гра відбудеться вже 29 червня – їх неймовірно виконати.

Що потрібно для в'їзду у Глазго

наявність негативного результату ПЛР тесту, зробленого не більш як за 72 години до перетину кордону;

самоізолюватися до 10 днів;

заповнити онлайн форми контактних даних, відомостей про місце самоізоляції і номерів бронювання тестів на COVID-19 перед приїздом до Великої Британії;

зробити платні тести на COVID-19 на 2 та 8 день самоізоляції по прибуттю у Велику Британію (170 фунтів стерлінгів).

Ломаченко прибув у Лас-Вегас на бій з Накатані

Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) приїхав у Лас-Вегас, де пройде його поєдинок з японським боксером Масайоші Накатані (19-1, 13 КО).

Бій між Василем Ломаченком та Масайоші Накатані відбудеться з глядачами. Близько 4 тисяч людей зможуть побачити поєдинок на власні очі.

Роналду повторив світовий рекорд по голам за збірну

Легенда збірної Португалії і світового футболу Кріштіану Роналду повторив рекорд іранця Алі Даеї за кількістю голів за національну збірну.

Кріштіану Роналду відзначився дублем у воротах національної команди Франції (2:2) в рамках Євро-2020. В його активі тепер 109 м'ячів за національну збірну Португалії.