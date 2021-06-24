Ван Яфань – Леся Цуренко 1:2 (7:5, 2:6, 2:6)

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Теннисистки провели на корте почти два с половиной часа. Леся записала в свой актив восемь брейков, ошибившись на подаче три раза.

Яфань трижды подала навылет, допустила четыре "двойных" и реализовала пять брейк-поинтов из десяти. Это была третья личная встреча спортсменок – счет 3:0 в пользу украинки.

Кроме Цуренко в основной сетке Уимблдона сыграют еще три украинки – Элина Свитолина, Марта Костюк и Катерина Козлова. Отметим, что Ангелина Калинина также вышла в финал квалификации травяного турнира серии Большого Шлема.