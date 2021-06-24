Кроме наличии визы, для граждан Украины и Швеции действуют одинаковые карантинные правила въезда в Шотландию. Несмотря на то, что игра состоится уже 29 июня – их невозможно выполнить.

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Что нужно для въезда в Глазго

  • наличие отрицательного результата ПЦР теста, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы;
  • самоизолироваться до 10 дней
  • заполнить онлайн формы контактных данных, сведений о месте самоизоляции и номеров бронирования тестов на COVID-19 перед приездом в Великобритании;
  • сделать платные тесты на COVID-19 на 2 и 8 день самоизоляции по прибытию в Великобританию (170 фунтов стерлингов).

За исключением местных фанов, Украина и Швеция могут рассчитывать на поддержку фанатов, путешествующих из стран так называемой "зеленой зоны". Для них нет требования 10-дневной самоизоляции.

Перечень стран "зеленой зоны"

  • Австралия
  • Бруней
  • Фолклендские острова
  • Фарерские острова
  • Гибралтар
  • Исландия
  • Израиль
  • Новая Зеландия
  • Сингапур
  • Южная Джорджия
  • Южные Сандвичевы острова
  • Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья.