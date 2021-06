Стартовал чемпионат Европы-2020

Открытие Евро-2020 состоялось в Риме на "Олимпийском стадионе". Чемпионат Европы открыли виртуальным выполнением We Are The People.

Благодаря ультрасовременным технологиям Мартин Гаррикс, Боно и Эдж вместе с болельщиками со всей Европы примут участие в торжественном открытии Евро-2020.

Шоу было снято и смонтировано в Лондоне и благодаря новейшим технологиям воссоздали в 3D обстановку стадиона. Также Андреа Бочелли исполнил арию Nessun dorma из оперы "Турандот".

В матче открытия встретились сборные Турции и Италии. Убедительную победу 3:0 одержала итальянская сборная и возглавила группу A.

По голу за "скуадру адзурру" провели Иммобиле и Инсинье. Первый мяч побывал в воротах турков после автогола Демирала.

УЕФА утвердила форму сборной Украины

УЕФА и Украинская ассоциация футбола (УАФ) согласовали форму, в которой сборная Украины сможет сыграть на чемпионате Европы.

Как известно, в УЕФА увидели политический смысл и потребовали убрать из формы слова "Героям слава". Решение УЕФА было принято после того, как Российский футбольный союз официально обратился с жалобой.

Глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что на период проведения матчей Евро-2020 к ранее утвержденному дизайну формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент.

Это утвержденная утром Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одной надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям Слава!" будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что оно станет настоящим оберегом для наших ребят,

– сообщил президент УАФ.

Таким образом, новый элемент закроет слоган "Героям слава".

Следует отметить, что предыдущий вариант формы с лозунгами "Слава Украине" и "Героям слава" и картой Украины нигде в мире не будет запрещен.

Определились финалисты Ролан Гаррос-2021

Вслед за женской сеткой определились финалисты Ролан Гаррос-2021 у мужчин. Первым в финал пробился греческий теннисист Стефанос Циципас.

Грек, который впервые сыграет в финале турнира серии Грэнд Слэм, по итогам 5 сетов обыграл немца Александра Зверева.

Их матч продолжался почти 4 часа. Циципас достаточно уверенно выиграл первые две партии, однако потерял контроль над игрой в третьем сете. Зверев сумел выиграть и четвертый сет и сравнять счет по партиям.

В решающей партии Циципасу удалось дожать соперника – 2:3 (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 3:6)

В другом полуфинале встретились лидер мирового рейтинга Новак Джокович и 13-кратный чемпион Ролан Гаррос – Рафаэль Надаль. На этот раз победителем стал Джокович: счет матча – 3:1 (3:6, 6:3, 7:6, 6:2)